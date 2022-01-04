Следует отметить, что одной из основных функций The Frame является демонстрация произведений искусства. Предыдущие поколения могут точно подбирать баланс белого и яркость изображения на основе окружающего освещения, чтобы у пользователя не возникало сомнений, что перед ним настоящая картина, а не цифровое изображение.
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В то же время есть одна особенность, позволяющая обнаружить, что перед вами телевизор, а не картина и с этой проблемой Samsung будет бороться в новой линейке The Frame. Речь идет о солнечных бликах, которые поверхность экрана отражает и матовое покрытие должно существенно улучшить ситуацию.
Не отличить от настоящих картин
Представляя новое антибликовое покрытие дисплея Samsung надеется, что произведения искусства будут выглядеть на The Frame гораздо реалистичнее, чем раньше.
В 2022 году The Frame будет предлагаться в семи разных размерах от 32 до 85 дюймов. Относительно технических характеристик они будут примерно такими, как и в прошлом году. The Frame обеспечит поддержку 4K HDR и позволит запускать игры с разрешением 4К с частотой 120 кадров в секунду благодаря поддержке HDMI 2.1. К сожалению, Samsung по-прежнему продолжает полностью игнорировать Dolby Vision.
Информация о ценах и доступности телевизоров Samsung The Frame 2022 должна будет появиться поближе к моменту их выхода на рынок, который состоится в ближайшие месяцы.