Ранее Марс походил на Землю и был покрыт сеткой рек и озер. Их следы планета сохраняет до сих пор, но около трех миллиардов лет назад они пересохли, и никто не знает почему.

Не пропустите Прощальное селфи: зонд NASA InSight отправил последнее фото с Марса перед завершением работы

Люди выдвигали разные идеи, но мы не знаем точно, что вызвало столь резкое изменение климата. А понять очень нужно, особенно потому, что это единственная планета, о которой нам точно известно, что она превратилась из пригодной для проживания в непригодную.

– сказал Эдвин Кайт, геофизик из Чикагского Университета.

В 1972 году ученые увидели снимки поверхности Марса и с изумлением поняли, что на планете когда-то было полно жидкой воды. Поскольку там нет тектонических плит, которые могли бы сдвигаться, русла древних рек до сих пор сохранились. Это позволило Кайту и его коллегам проанализировать составленные за годы наблюдений карты Марса и рассчитать хронологию изменения активности водоемов за миллиарды лет. Затем они объединили собранные сведения с моделями разных климатических условий и посмотрели, что лучше подходит.

Моделирование учитывало множество факторов, влияющих на климат планеты:

близость к Солнцу,

состав атмосферы,

наличие снежного и ледяного покрова,

облака.

Что стало причиной смены атмосферы Марса

Сравнив полученные результаты, ученые заметили нечто неожиданное: изменение объема углекислого газа в атмосфере не влияло на результат. Следовательно, СО2 не может выступать определяющим фактором высыхания на планете.

Вместо этого появилось несколько альтернативных вариантов. Новые данные вписываются в сценарий, при котором тонкий слой ледяных облаков высоко в атмосфере Марса действует как прозрачное стекло удерживающего тепло парника. Например, такой эффект мог создать водород, попавший в атмосферу планеты из ее недр и вступающий во взаимодействие с углекислым газом.

Ученые пока не могут раскрыть тайну гибели Марса, но знают, как ограничить возможные варианты. Они предложили несколько тестов, которые мог бы провести марсоход Perseverance.

Читайте на сайте Космический корабль Boeing Starliner успешно вернулся на Землю: яркие фото и видео

Кстати, в апреле Perseverance, который находится на Красной планете, зафиксировал бортовой камерой особое событие – солнечное затмение. Исследовательский аппарат записал видео и прислал его на Землю.

Затемнение произошло, когда Фобос, один из двух спутников Марса, прошел между Марсом и Солнцем. Весь процесс длился всего 40 секунд.