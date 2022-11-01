Tesla двигается в пропасть? Компании Илона Маска уже предрекают проигрыш в гонке электромобилей

Западное издание Medium опубликовало обширный материал о компании Tesla, в котором на основе нескольких тенденций выразило предположение, что дни Tesla как лидера отрасли сочтены. В том числе из-за китайских компаний.

Как сообщает 24 канал, в свое время Tesla дала новую жизнь электромобилям, популяризировала их и, можно сказать, сделала трендом. Компания является лидером отрасли более 10 лет, опережая конкурентов в дальности пробега, скорости зарядки, производительности или цене. Однако лидерство начинает ускользать из рук Tesla, как сообщает Medium, из-за недавних изменений в Китае и некоторых новых падений цен на акции.

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Дела ухудшаются

Как известно, Tesla недавно снизила стоимость Model 3 и Model Y в Китае на две и четыре тысячи долларов соответственно. Однако впоследствии пришлось возвращать все назад из-за увеличения материальных затрат. Эти манипуляции фактически привели цены к прежнему уровню, при значительно более дорогих теперь комплектующих. Кроме того, в 2021 году Tesla продала всего 150 000 Model 3 в Китае.

Эти два факта заставляют делать выводы о падении доходов компании. И хотя для такого гиганта как Tesla оно не столь ощутимо, как могло бы показаться, все же опасения инвесторов по поводу вероятного влияния этого падения прокатилось по фондовому рынку и привело к падению акций Tesla на 7%, хотя в истории компании случались и худшие ситуации с ценами на акции.

Китай дышит в затылок

Если сравнивать Tesla с западными производителями, компания Маска находится на ряд шагов впереди. Однако когда речь заходит о китайских брендах, то окажется, что их авто уже опережают Tesla.

Журналист Medium Уилл Локетт сравнивает автомобиль Zeekr 001 от китайского производителя Geely с Tesla Model Y Long Range. Первая практически во всех характеристиках превосходит конкурента, но стоит 48 000 долларов, тогда как за вторую просят 60 000 долларов. По мнению журналиста, потребитель скорее выберет Zeekr, чем Model Y, пополнив заработки китайцев, однако это утверждение можно будет проверить лишь впоследствии.

Однако Zeekr не единственный серьезный конкурент Tesla. Другие китайские производители электромобилей начинают предлагать для местного потребителя продукты с гораздо лучшими характеристиками, чем у Tesla, но за меньшие деньги. Это все больше уменьшает поставки и соответственно доходы американской компании. В такой ситуации единственное, что может сделать Илон Маск для увеличения продаж – это снизить цены в надежде, что это вернет ему клиентов.

Китай – это только начало

Такую ситуацию сегодня можно наблюдать только в Китае. Однако Уилл Локетт уверен, что уже в ближайшие годы дешевые и качественные электромобили будут предложены на рынках США, Канады, ЕС и Австралии. Следовательно, скоро Tesla может оказаться перед необходимостью снизить цены на свою продукцию по всему миру, что приведет к сокращению ее доходов и падению курса акций.

Американский миллиардер, также недавно ставший владельцем Twitter, имеет несколько масштабных проектов, способных обеспечить удешевление автомобилей Tesla: батарея 4680 и его будущая литиевая шахта.

Батарея 4680 обещает снизить цену за один киловатт-час на 56 процентов, однако требует новых технологий, таких как сухое покрытие и кремниевые аноды. Tesla потребуется много инвестиций, чтобы наладить надлежащее производство этих аккумуляторов, что потребует либо высокой прибыли, либо высокой цены акций для привлечения средств.

То же касается и литиевой шахты. Чтобы бороться с ростом стоимости материалов, Tesla хочет построить свою литиевую шахту. Однако и здесь требуется огромное количество инвестиций для запуска, что потребует либо огромных доходов от собственных продаж, либо высоких цен на акции, чтобы помочь привлечь финансирование.

Таким образом, Tesla сейчас заблокирована в этой гонке. Чтобы сдвинуться вперед, ей необходимо сначала завершить оба проекта, пока весь мир не повторил то, что сделал Китай.

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Какие же выводы

Дела Tesla, конечно, не столь плохи, как может показаться. Компания демонстрирует безумную прибыль, получая около 24 000 долларов на каждую проданную Model Y – это около 40% рентабельности. Если бы Маск захотел еще больше снизить цену на свои автомобили, легко мог бы это сделать и оставить бизнес на плаву. Однако этот шаг, вероятно, прекратил бы разработку батарей 4680 или строительство литиевых шахт и обвалил бы цены на акции. Вместе с тем Tesla накопила колоссальные денежные резервы в размере 18 миллиардов долларов, которых должно хватить для оплаты обоих проектов.

Будет ли этого достаточно для удержания лидерства? Автор материала Medium Уилл Локетт считает, что нет. Дело в том, что такие автомобили, как Zeekr, уже сегодня находятся впереди и буквально стоят в очереди на модернизацию. Они готовы к установке новых модернизированных батарей, которые быстрее заряжаются и имеют больший запас хода. Это позволяет им значительно опередить Tesla, даже с полностью развернутыми 4680 батареями и собственными запасами лития.

Даже если Tesla сможет реализовать все, что затеяла, ее автомобили все равно будут бороться против будущей конкуренции – пока Маск будет внедрять одну технологию, конкуренты из Китая уже будут осваивать следующую. Таким образом, Tesla уже скоро может оказаться где-то посредине гонки электромобилей, а возможно, и хуже.