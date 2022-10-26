Обнаруженная нейтронная звезда имеет радиус всего 10 километров и всего 77 процентов массы Солнца. Это делает ее гораздо легче, чем другие ранее изученные нейтронные звезды, обычно имеющие массу в 1,4 раза больше массы Солнца при том же радиусе.

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Новый тип нейтронных звезд

Команда астрономов под руководством Виктора Дорошенко из Тюбингенского университета имени Эберхарда Карла в Германии предполагает, что это может быть совершенно новый тип звезды.

Наша оценка массы делает центральный компактный объект в HESS J1731-347 самой легкой нейтронной звездой, известной на сегодня, и потенциально более экзотическим объектом – то есть кандидатом в "странные звезды",

– говорится в статье.

Нейтронные звезды, являющиеся одними из самых плотных объектов в известной Вселенной, обычно образуются после того, как сверхгигантские звезды становятся сверхновыми. Затем ядро звезда может взорваться, сжимая всю эту массу в очень плотный объект.

Интересный факт! По расчетам ученых, одна чайная ложка нейтронной звезды имела бы массу почти в 4 миллиарда тонн.

Недавно открытый объект бросает вызов нашим известным определениям и границам.

Что известно о звезде

Дорошенко и его команда обнаружили, что звезда действительно намного ближе к нам, чем мы думали. Данные полученные космическим аппаратом Gaia Европейского космического агентства позволили им перечислить массу загадочной звезды.

Полученные масса и радиус, однако, просто не вписываются в наше текущее определение нейтронной звезды, что делает это новое открытие возможным кандидатом в "странные звезды", по мнению команды.

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Удивительные звезды Это гипотетические небесные объекты, которые, как считается, состоят в основном из "странной кварковой" материи, что позволяет им иметь более низкую температуру и массу, чем другие нейтронные звезды.

Астрономы также предполагают, что странные звезды могут стоять за быстрыми радиовсплесками, загадочными и мощными всплесками радиоимпульсов, которые еще предстоит объяснить. Словом, это очень необычный объект, который может заставить нас пересмотреть наши представления о Вселенной.