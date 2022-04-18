Похож на трансформера: в Японии создали робота-гуманоида для работ на железной дороге

В Японии представили довольно необычный инструмент для ремонта железнодорожного оборудования компании JR West. Специальная платформа имеет в своем составе робота-гуманоида, с помощью которого будут осуществляться ремонтные работы.

Компания рассчитывает повысить производительность и уровень безопасности, предложив универсальное решение для работ на железной дороге. В частности, робот способен выполнять разнообразные задачи при работе с оборудованием, установленным на большой высоте, и механизировать работу, которая ранее предусматривала непосредственное участие людей на объекте.

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На что способен робот-железнодорожник

Новинка позволяет выполнять детальные и интерактивные задачи благодаря синхронизации действий робота и управляющего им оператора, причем последний будет получать обратную связь, которая будет сигнализировать о весе объектов и определенных ограничениях.

Разработчики сообщают, что научиться работать с роботом будет довольно легко. Это, например, даст возможность взаимодействовать с предметами, независимо от их формы, а это можно использовать во время работы в разных ситуациях.



Фото работа на презентационном материале / Фото JR West

В результате ожидается, что повышение производительности путем использования похожей на робота-трансформера машины позволит использовать на 30% меньше рабочих, а также избежать несчастных случаев, включая удары током.

Тестирование прототипа начнется уже в апреле 2022 года, а начало продаж и практическое использование робота запланировано на лето 2024 года.