В погоне за метеоритом: как видеорегистраторы помогают искать камни из космоса

Метеориты для ученых – это знания. Благодаря "небесным камням" ученые изучают прошлое Солнечной системы и ее планет. Но метеориты, к сожалению или к счастью, падают редко. А еще реже падают там, где их может найти человек. Ученым приходится придумывать достаточно интересные методы, чтобы позже найти ценный камень.

Погожим утром 28 февраля 2020 года жители Италии, Хорватии, Австрии, Венгрии и Словении увидели в небе огненный шар – болид. Он пронесся через небо и закончил свое существование вспышкой. Специалисты сразу предположили, что космическое тело могло породить метеориты – камни, которое достигло поверхности Земли. Но места падения этих обломков определить не так просто.

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Падение метеорита в Словении: смотреть видео онлайн

В поисках "небесного камня"

Ученые пытаются разместить больше камер, которые должны фиксировать падение космических тел на Землю. Но в случае со словенским метеоритом они мало чем могли помочь.

Дело в том, что камеры призваны работать после захода солнца. Ночью траекторию метеорита определить легче, сравнивая огненный след с расположением звезд на небесной сфере и ориентируясь на геолокацию самой камеры, которая точно известна.

А в случае с метеоритом из Словении видео с места вероятного падения принадлежало простым людям, которые сняли метеорит на видеорегистраторы. Поэтому определение точной локации стало сложной задачей для ученых.

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Методика поиска

Поскольку огненный шар был снят днем с видеорегистратора в машине, которая двигалась со скоростью около 70 километров в час, ученым пришлось больше заморочиться.

Чтобы сформировать 3D-карту падения тела, ученые попросили местных жителей сделать несколько снимков зданий, столбов, дальних гор и других мест, которые видны на видео.

Полученные фотографии помогли воспользоваться методом триангуляции. Это в свою очередь позволило точно установить локацию машины в момент съема. Поскольку машина двигалась, исследователям пришлось прорабатывать практически каждый кадр видео, рассчитывая для него "личное" геолокацию.

Таким образом на видео можно было наложить карту ночного неба и сопоставить след от пролета метеорита со звездами.

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Метеорит Novo Mesto / Фото Europlanet Science Congress 2021

Результат

В результате ученые смогли обнаружить фрагменты метеорита, получившего название в честь города Novo Mesto, возле которого нашли обломки.

Космическое тело оказалось "обычным хондритом" – самым многочисленным типом метеоритов, которые находят люди.

Пока было найдено не менее трех метеоритов совокупным весом 720 граммов. Ученые считают, что космическое тело раскололось на 17 фрагментов. Самый большой из них может иметь вес 10 килограммов.