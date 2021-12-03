Как ни крути, а SpaceX в области многоразовости пока первые. Все остальные компании пытаются догнать компанию Илона Маска, а ближе всего к цели приблизился Питер Бек и Rocket Lab. Европа имеет в своем распоряжении ракету-носитель "Ариан-5" и легкую "Вегу", для которой Украина производит двигатель четвертой ступени РД-843. И, вероятно, скоро Европейское космическое агентство (ESA) будет иметь новый носитель – многоразовую "Фемиду".

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Резервуары будущей ракеты "Фемиды" на тестах / Фото ESA

Подробнее о тестировании "Фемиды"

Сообщается, что были успешно завершены тестирования двух баков будущего многоразового носителя "Фемида". Разработкой занимается монополист и бессменный главный подрядчик ESA – ArianeGroup. Такие тесты позволяют Европейскому космическому агентству оценить экономическую целесообразность многоразовых носителей, поэтому совершенно не факт, что "Фемида" когда-то заменит семейство ракет-носителей "Ариан".

Кроме тестов баков, в агентстве активно ведут тесты многоразового метанового двигателя Prometheus ("Прометей"), который интегрирован на том же тестовом стенде. Поэтому параллельно с криогенными испытаниями, тестировались и системы безопасности и электроника.

В ESA сообщают, что летные образцы "Фемиды" сейчас изготавливаются. Ожидается, что первые "прыжки" "Фемиды" состоятся уже в 2023 году. С 2025 года должны начаться космические полеты с космодрома Куру, Французская Гвиана, чтобы протестировать весь процесс запуска и повторного входа в атмосферу первой степени.