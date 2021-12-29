Погиб 3600 лет назад: в Турции нашли скелет юноши, ставшего жертвой цунами

В Турции исследователи обнаружили тело юноши, погибшего около 3600 лет назад. Он стал жертвой цунами, которое возникло после извержения вулкана Тера.

Вулкан Тера проснулся на греческом острове Санторини. Он расположен между южной Грецией и южной Турцией.

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Исследователи установили, что масштабное извержение Теры произошло в период от 1500-х до 1600-х годов до нашей эры. Именно этот вулкан обвиняют в упадке минойской цивилизации, существовавшей на острове Крит.

Вокруг места извержения летал вулканический пепел. В то же время много свидетельств о цунами человечеству до сих пор не удалось насобирать. Прежде всего потому, что цунами не оставляет на берегу собственных следов. Тела и обломки оно уносит в море и навсегда скрывает их.

Юноша – первая найденная жертва

Юноша стал первой жертвой цунами в результате извержения Теры, которую удалось найти. Место гибели – берег залива Чешме на западе Турции. Эта территория известна локация раскопок. Ее назвали Чешме-Багларараси.

Раскопки там проводят уже несколько лет. В то же время доказательства того, что цунами таки было, нашли только недавно. Речь идет о слоях пепла и мусора, которые не забрало море.

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