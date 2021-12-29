Вулкан Тера проснулся на греческом острове Санторини. Он расположен между южной Грецией и южной Турцией.

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Исследователи установили, что масштабное извержение Теры произошло в период от 1500-х до 1600-х годов до нашей эры. Именно этот вулкан обвиняют в упадке минойской цивилизации, существовавшей на острове Крит.

Вокруг места извержения летал вулканический пепел. В то же время много свидетельств о цунами человечеству до сих пор не удалось насобирать. Прежде всего потому, что цунами не оставляет на берегу собственных следов. Тела и обломки оно уносит в море и навсегда скрывает их.

Юноша – первая найденная жертва

Юноша стал первой жертвой цунами в результате извержения Теры, которую удалось найти. Место гибели – берег залива Чешме на западе Турции. Эта территория известна локация раскопок. Ее назвали Чешме-Багларараси.

Раскопки там проводят уже несколько лет. В то же время доказательства того, что цунами таки было, нашли только недавно. Речь идет о слоях пепла и мусора, которые не забрало море.

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