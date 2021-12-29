Вулкан Тера проснулся на греческом острове Санторини. Он расположен между южной Грецией и южной Турцией.
Заметьте В мире таких немного: на Ровненщине нашли самый большой в Украине янтарь
Исследователи установили, что масштабное извержение Теры произошло в период от 1500-х до 1600-х годов до нашей эры. Именно этот вулкан обвиняют в упадке минойской цивилизации, существовавшей на острове Крит.
Вокруг места извержения летал вулканический пепел. В то же время много свидетельств о цунами человечеству до сих пор не удалось насобирать. Прежде всего потому, что цунами не оставляет на берегу собственных следов. Тела и обломки оно уносит в море и навсегда скрывает их.
Юноша – первая найденная жертва
Юноша стал первой жертвой цунами в результате извержения Теры, которую удалось найти. Место гибели – берег залива Чешме на западе Турции. Эта территория известна локация раскопок. Ее назвали Чешме-Багларараси.
Раскопки там проводят уже несколько лет. В то же время доказательства того, что цунами таки было, нашли только недавно. Речь идет о слоях пепла и мусора, которые не забрало море.
Археологи нашли клад
- Вблизи древнего города Кесария израильские археологи обнаружили самый настоящий клад на месте древней аварии.
- Ценные находки обнаружили неподалеку от древнего торгового порта.
- На морском дне археологам удалось обнаружить сотни серебряных и бронзовых монет римской эпохи, а также около 500 серебряных монет эпохи Средневековья.
- Кроме того, отыскали драгоценности, небольшие статуэтки, керамику, колокола с кораблей, разнообразные артефакты из железа и сломанный якорь.