Подводный дрон нового поколения возможно сможет преодолеть километры под водой благодаря хвосту

Современные подводные дроны довольно неповоротливы. В подавляющем большинстве они большие и медленные. Часто они должны быть подключены проводами к кораблю, чтобы обеспечить управление ими. Такие дроны ограничены в автономности, скорости и местах, которые они могут достичь.

Поэтому специалисты Школы инженерии и прикладных наук Университета Вирджинии решили проверить, как именно рыба может эффективно плавать в воде с помощью хвоста. Понимание этого позволит людям создавать роботов-рыб, которые смогут исследовать океаны с неслыханной эффективностью.

Интересно История QWERTY и первый ноутбук с украинской раскладкой

Ученые возле экспериментальной установки / Фото Tech Xplore

Подробнее о рыбьем хвосте и его жесткости

Создавая дрона с рыбьим хвостом, исследователи столкнулись с банальной проблемой. Она заключалась в том, что нужно было понять столь жесткой должна быть хвост, чтобы быть эффективным средством для движущей силы.

Рыбы решают эту проблему, подстраивая хвост так, как им нужно. Но какую именно жесткость хвоста они "выставляют"? Ученые провели гидродинамические и биомеханические исследования, чтобы понять это.

Ответ оказался простым: жесткость хвоста должна увеличиваться вместе с увеличением скорости передвижения в воде в квадрате.

Проверили эту теорию, создав робота-рыбу. Эксперимент показал, что ученые верно определяли формулу. Теперь этот принцип они открыли для мира, что позволит создавать дронов нового поколения.

В дальнейшем ученые хотят исследовать принцип движения ската под водой.