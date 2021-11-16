За все время его работы, говорят ученые, ровер ни разу не сломался. Благодаря своей конструкции, в которую входят широкие гусеницы, и множеству разумных функций, он может оставаться на морском дне годами.

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Benthic Rover II: что о нем известно

В определенной степени среда, в которой работал исследовательский аппарат, более агрессивная, чем на Марсе, ведь он был окружен соленой водой, которая быстрее разъедает металл. Кроме того, еще находился под огромным давлением. Однако он без проблем выдержал подобные условия.

Еще одним вызовом, с которым приходилось справляться команде, была связь. Дело в том, что толща воды блокирует сигнал. Если в случае с Марсом радиоволнам необходимо до 22 минут, чтобы добраться до цели на Красной планете, не встречая в космосе помех, то для передачи команд под воду приходится использовать поступающие акустические сигналы с другого робота-планера, который спускают на воду четыре раза в год.

Как объяснили ученые, планер – это фактически очень дорогая доска для серфинга, которая перемещается к примерному местоположению ровера, связывается с ним, собирает обновление статуса и образцы данных и передает эту информацию ученым.

Спустя семь лет после начала своей миссии один из двигателей ровера вышел из строя, поэтому его пришлось доставить на берег для ремонта. За этот период ученые получили огромное количество данных о происходящем на морском дне и об углеродном цикле планеты.



Benthic Rover II / Фото MBARI

Какова цель исследования

Задача Benthic Rover II заключалась в том, чтобы опустить в ил на дне два кислородных датчика.

Это позволяет измерить биологическую активность донных отложений, поскольку микробы потребляют кислород и выделяют углекислый газ.

У ровера также есть обычная камера и система флуоресцентной камеры, которая излучает синий свет, что заставляет светиться хлорофилл в органическом веществе.

Это дает роботу представление о том, сколько мертвого органического вещества из поверхностных вод спускается на морское дно.

Фотографии подводной жизни, сделанные камерой Benthic Rover II / Фото MBARI

Ровер остается на одном месте в течение 48 часов, затем двигается на 10 метров в другую точку. Даже несмотря на столь низкую скорость, он все равно поднимает вокруг себя клубы песка, поэтому прежде чем тронуться, он использует датчик течений и выбирает направление, в котором течение скорее отнесет приподнятый ил.

После ремонта аппарат вернется в свое путешествие. Семь лет назад он спускался на морское дно в течение двух с половиной часов. Вероятно, так будет и в этот раз.



Benthic Rover II на ремонте / Фото MBARI