Подросток застрелил мать, потому что та мешала ему играть: у него был доступ к пистолету отца

16-летний подросток убил свою мать и три дня скрывал тело. Подозреваемый уже задержан, после допроса он дал показания.

Инцидент произошел в Индии, в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш. Информации о личности мальчика пока нет, но сообщается, что его отец военнослужащий, поэтому хранил дома оружие.

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Что известно

Полиция штата Уттар-Прадеш сообщает, что инцидент произошел около 3 часов ночи 5 июня.

Убийца нажал на курок после ссоры со своей матерью.

Причиной скандала было пропажа денег: женщина обвинила сына в краже и не позволила ему играть в игру PUBG (Playerunknown's Battlegrounds), которая в Индии называется BGMI (Battlegrounds Mobile India).

После этого он спрятал ее труп в доме и использовал освежитель воздуха, чтобы замаскировать запах.

Источник пишет, что подросток также угрожал своей 10-летней сестре, чтобы она никому не рассказала об убийстве.

Он придумал план, который, по его мнению, должен был помочь в сокрытии преступления. После убийства он пригласил друга на ночлег – предположительно, чтобы показать, что все нормально.

В полицию позвонили родственники друга.

Мальчик, находящийся сегодня в колонии для несовершеннолетних, сначала утверждал, что его мать убил электрик. Младшая сестра сейчас находится на попечении своего отца, бабушки и дедушки.

Игровое устройство, ставшее финальной точкой, было отправлено на анализ.

Прямой связи между игрой и действиями подростка нет. Многие связывают видеоигры с проявлениями жестокости в реальной жизни. Однако многочисленные исследования, одно за другим появляющиеся в последнее время, утверждают обратное. Так, сотрудники исследовательского центра программного обеспечения ирландского научного фонда пришли к выводу, что игры наоборот смягчают симптомы многих психических болезней вроде тревожного расстройства и депрессии, являясь при этом значительно более дешёвыми, нежели медицинская помощь. Играя в игры, люди могут высвободить эмоции, тем самым уменьшая проявления агрессии.