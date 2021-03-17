По данным американского издания Tampa Bay Times, подросток из американского штата Флорида, который был обвинен в получении незаконного доступа к Twitter-аккаунтам крупных компаний и публичных персон в июле 2020 года, сядет в тюрьму. Он пошел на соглашение о признании вины, по условиям которого он будет вынужден провести три года за решеткой.

Грэм Айвен Кларк вместе с сообщниками взламывал Twitter-аккаунты известных компаний и частных лиц, чтобы обманным путем получать биткоины. Им удалось выманить более 100 тысяч долларов.

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Какими будут последствия

Жертвами стали Apple, Илон Маск, Барак Обама, Билл Гейтс, Джефф Безос и даже нынешний президент США Джо Байден.

Сообщается, что на этой неделе Кларк признает себя виновным по предъявленным обвинениям в обмен на три года заключения и три года условного срока. Поскольку речь идет о сделке, можно сделать вывод, что изначально ему грозил больший срок.

На момент хакерской атаки ему было 17 лет. Это означает, что злоумышленник имеет право провести часть срока в учебном лагере военного типа. По условиям соглашения Кларку не разрешается использовать компьютеры без разрешения и надзора со стороны правоохранительных органов.

Как взломали учетные записи? Компания Twitter после инцидента провела внутреннее расследование. Выяснилось, что хакеры использовали метод телефонного фишинга. Они заставили сотрудников соцсети думать, что те общаются с другими работниками компании, чтобы получить доступ к внутренним инструментам социальной сети.