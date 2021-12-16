Компания для этого использовала не своего курьера, как это обычно делает. Пакет с едой вручили японскому космическому туристу Юсаку Маэдзаве, который в начале месяца отправился на Международную космическую станцию.

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Что доставили на МКС

Сегодня мы с гордостью сообщаем, что Uber Eats совершил нашу первую в истории доставку еды в космос. Расширение нашего глобального присутствия за пределами поверхности Земли было давней мечтой, и мы рады принять участие в маленьком кусочке истории,

– написали на официальном сайте Uber Eats.

На МСК Маэдзава привез сверток 11 декабря в 9:40 утра по восточному стандартному времени. В нем были готовы к употреблению консервированные японские блюда: отварная скумбрия в мисо, говядина, приготовленная в сладком соусе, тушеная курица с побегами бамбука и тушеная свинина.



Пакет с едой прибыл на МКС / Фото Uber Eats

Для компании Uber Eats такой шаг, конечно, был своеобразной рекламой. Теперь она предлагает первым 24 800 людям скидку 10 долларов на заказ от 20 долларов США. Почему такая цифра? Дело в том, что доставка проделала путь в 248 миль и длилась 8 часов 34 минуты.

Мы на седьмом небе от счастья, потому что смогли осуществить нашу первую успешную доставку в космос. Наша цель – помочь людям добраться куда угодно и получить что угодно, поэтому мы гордимся тем, что обслуживаем даже астронавтов на Международной космической станции,

– заявил глава Uber Дара Хосровшахи.

Юсаку Маэдзава положительно оценил эту доставку, хотя она заняла чуть больше времени, чем обычные 30 минут.