Безопасность превыше всего: как легко создать надежный пароль

Защитить аккаунт надежным паролем дело не из простых. Придумать уникальный ключ и запомнить его сложно, а немалое количество аккаунтов делает эту задачу поистине нетривиальной.

Пароли окружают нас везде: пин-код или ключ для разблокировки смартфона, пароли от Facebook, Instagram и других соцсетей и сервисов. Все это нужно помнить и время от времени менять, чтобы минимизировать риск взлома и похищения учетной записи.

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Редакция Техно 24 подготовила несколько полезных советов, которые помогут вам придумать сложные пароли для каждой учетной записи и не забыть их.

Почему пароль должен быть уникальным и сложным

Личную информацию следует защищать надежно. Не зря среди всех советов по защите информации чаще можно услышать о том, что пароль должен быть сложным, длинным, с использованием различных символов, цифр и букв разного регистра. Совет кажется достаточно логичным и понятным, в то же время именно им чаще всего пренебрегают.

Компания NordPass, которая занимается вопросами безопасности в интернете, ежегодно публикует отчет о самых популярных паролях, которыми пользователи защищают свои учетные записи. В начале года она опубликовала рейтинг самых популярных паролей в Украине и все довольно печально.

Пятерка самых популярных паролей среди пользователей украинского сегмента сети интернет выглядит так:

qwerty

123456

123456789

1234567890

12345678

Видимо, не нужно объяснять, почему это действительно проблема. Простой пароль делает ваш аккаунт легкой добычей мошенников и хакеров. Им не нужно прилагать никаких усилий, чтобы взломать учетную защиту "защищенную" одним из вышеупомянутых паролей – для этого им даже не нужны сторонние программы, ведь такой пароль можно просто угадать.

Зачем придумывать уникальный пароль для каждого аккаунта

Использовать один пароль для всех учетных записей в сети – очень плохая идея. Дело в том, что различные сайты довольно часто подвергаются атакам хакеров, которые могут получить доступ к базе паролей и почтовых адресов или логинов. Далее эти базы продают, или же просто сливают в сеть и доступ к учетной записи по логину, почте и паролю получить очень легко.

, сегодня некоторые браузеры, например Firefox, Google Chrome MS Edge, позволяют отслеживать известные утечки учетных данных. В перечне их функций есть возможность просканировать все свои сохраненные пароли и сравнить их со слитыми базами. Это позволит вовремя изменить ваш пароль, чтобы избежать проникновения в учетную запись посторонних лиц. Кроме того, уже достаточно давно браузеры научились самостоятельно предлагать сгенерированные случайным образом надежные пароли.

Мало приятного, осознавать, что твой единственный пароль от всех сервисов стал известен кому-то. И теперь лишь вопрос времени, когда хакер попытается его ввести на других сайтах вместе с вашей почтой или логином. А там – бонусные баллы в магазинах, адреса доставки и другие персональные данные.

Как придумать сложный пароль и запомнить его

Короткий пароль без цифр и с буквами одного регистра – это опасно. Надежный пароль должен быть максимально длинным и сложным для взлома.

Как мы уже отмечали, придумать достаточно сложный пароль и запомнить его – дело непростое. К такой задаче нужно подходить системно и на это нужно выделить немного времени и внимания, но помните, надежный и уникальный пароль – это безопасность ваших личных данных!

Хорошим вариантом будет применение формулы для создания пароля, который поможет сделать его легким для запоминания и достаточно разнообразным и трудным для взлома.

Уникальный и сложный пароль нужен для защиты ваших данных / Фото pxhere

Формула для создания пароля

Выберите простое слово, которое ассоциируется с сайтом или сервисом, для которого вы придумываете пароль. Желательно, чтобы это слово легко переводилось на английский или транслитерировалось и содержало не менее 5 символов. Для примера возьмем слово "безопасность". Транслитерируем его или переводим и пишем с большой буквы: Bezpeka или Security. Теперь подбираем комбинацию из цифр, достаточно будет 3-4 цифры и лучше, чтобы они не повторялись или не шли подряд. Как вариант, это может быть дата рождения кого-то дорогого вам или же памятная комбинация цифр. Далее нам нужно еще несколько символов, которые будут идти после цифр. Берем название сайта на котором регистрируемся и извлекаем из него первые или последние три символа. Например, вы регистрируете аккаунт на Facebook: получаем FAC или OOK. Теперь нам нужен спецсимвол. Здесь можно выбрать любой, который вам нравится. Например значок ₴, $, или ?. Все части нашего пароля готовы, остается сложить их вместе. Здесь используем следующую формулу: СловО + число + адрес + спец.символ или спец.символ + число + СлОвО + адрес. Это лишь некоторые варианты, скомбинировать которые вы можете так, чтобы лучше запомнить.

В результате получаем несколько разных паролей:

BezpekA1958OOK$

SeCuritY2019FAC?

₴4853bezpEkAOOK

Варианты могут быть самые разные, нужно чтобы вы только запомнили формулу, по которой сгенерировали пароль и принцип расстановки прописных букв в словах.

Несколько важных советов

Не храните пароли на телефоне, планшете или компьютере. Это может показаться очевидным, но люди часто сохраняют свои пароли. Не делайте этого! Документы, электронные письма, заметки, мессенджеры могут взломать.

Это может показаться очевидным, но люди часто сохраняют свои пароли. Не делайте этого! Документы, электронные письма, заметки, мессенджеры могут взломать. Храните пароль в тайне. Даже если вы полностью доверяете человеку, которому раскрываете свой пароль, рискованно передавать пароль через текстовое сообщение или электронную почту. Даже если вы просто произносите его вслух или пишете на листке, кто-то заинтересованный может подслушивать и записывать за вами.

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Используем специальные программы

Вышеупомянутая формула помогает самостоятельно сгенерировать надежный ключ и запомнить его. Однако это не всегда бывает удобно и даже нужно. Бывает, что вам может не понадобиться такой длинный и сложный пароль, нужно придумать пин-код, или же вы хотите просто автоматизировать эту задачу и положиться на компьютер.

Часто пользователи выбирают для личного кабинета на сайте пароль, который они уже использовали ранее на других ресурсах, и тот, который им легко запомнить. Почему это неправильно мы уже писали выше. Такой способ защиты учетных записей очень легок для взлома.

Здесь вам пригодятся генераторы паролей. Таких программ немало, как в виде бесплатных онлайн-генераторов, расширений для браузера, приложений на телефон и платных специализированных программ. Вам необязательно придумывать пароль для каждого аккаунта и держать его в голове, за вас это могут сделать такие программы, как:

LastPass,

RoboForm,

KeePass,

Sticky Password,

OneSafe и многие другие.

Генератор паролей поможет создать действительно надежную и уникальную комбинацию для любого типа учетной записи.

Большинство сервисов в процессе генерации можно настроить применяя дополнительные функции, например, добавление букв верхнего регистра, специальных символов, чисел. Также можно указать степень сложности пароля – простой, средний и сложный.

Если вам нужно быстро придумать пароль в личный кабинет, то генератор паролей поможет справиться с этой задачей в несколько кликов. Удобство еще и в том, что большинство таких сервисов бесплатные.



KeePass – генератор и менеджер паролей / Фото 24 канала

Менеджеры паролей

Эти программы помогут не только сгенерировать надежный пароль, но и сохранить его, чтобы не забыть. В таком случае вам нужно помнить только один пароль к одной программе, а она уже будет содержать ключи к другим сайтам, которые вы сможете скопировать и внести при необходимости.

Независимо от того, создаете ли вы собственные надежные пароли или ищете онлайн-сервис, который сделает это за вас, используйте надежный менеджер паролей. Он создает, хранит и управляет всеми вашими паролями в одном безопасном онлайн-аккаунте. Все, что вам нужно сделать, это сохранить все пароли от ваших учетных записей в программе, а затем защитить их одним "главным паролем".

Мы рекомендуем следующие приложения:

KeePass

LastPass

1Password

Как дополнительно защитить учетную запись в сети

Каким бы уникальным и сложным не был ваш пароль, всегда есть риск, что его сломают, или он станет доступным в том или ином виде третьим лицам. Именно поэтому важным фактором является дополнительная защита аккаунта, такая, например, как двухфакторная аутентификация.

Двухфакторная аутентификация (2FA) – это дополнительный уровень безопасности. Даже если кому-то удастся украсть ваш пароль, вы сможете предотвратить доступ к вашей учетной записи. Обычно это одноразовый код, который может быть отправлен текстовым сообщением или иным способом.

Одноразовый код действует всего несколько минут или часов, после чего он самоуничтожается. Таким образом, благодаря двухфакторной аутентификации ваши онлайн-аккаунты становятся неуязвимыми для киберпреступников.

Кстати, получить SMS не самый безопасный способ, потому что хакер способен украсть номер вашего мобильного телефона в результате мошенничества с заменой SIM-карт и получить доступ к вашему коду проверки.

Гораздо безопаснее использовать программы для двухфакторной аутентификации. В таком случае пользователю нужно установить программу на компьютер или смартфон, чтобы получить код. Программы динамически генерируют коды для пользователя на короткий промежуток времени. После успешного входа в учетную запись пользователю нужно открыть программу и ввести код, который сгенерировала программа.

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Программы для двухфакторной аутентификации:

Google Authenticator,

Authy,

Microsoft Authenticator.



Приложения для двухфакторной аутентификации / Фото 24 канала

Такие программы легко использовать. Код автоматически генерируется в приложении для аутентификации. А еще такие программы имеют кроссплатформенную поддержку – они работают на компьютере, и на смартфоне. Даже если вы потеряли смартфон, вы все равно сможете сгенерировать код на компьютере.