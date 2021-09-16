Подконтрольное властям китайское приложение ищет читателей западных СМИ: их вызывают на допрос

Цензура в Китае приобретает особые черты в тандеме с современными технологиями. Продвинутые решения обеспечивают невиданные ранее возможности слежки за людьми и блокировки контента. Одним из таких решений стало приложение, которое тайно выслеживало читателей западной прессы, в частности издание Bloomberg.

Основной задачей приложения является вроде предупреждение и блокировка подозрительных телефонных звонков, выявление вредоносных программ и всесторонняя защита китайских граждан от мошенничества со стороны зарубежных компаний. Однако за этими благородными мотивами скрывается хищный план власти.

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Pegasus по-китайски

Источник провел собственное расследование, которое показало, что программа имеет тайное назначение. Только в сентябре 2021 года ее установили более 200 миллионов пользователей в Китае.

Сейчас она не является обязательной к установлению на уровне всей страны. Власть лишь рекомендует ее. Однако как отмечает Financial Times, некоторые чиновники местного самоуправления принуждают загружать приложение госслужащих и тех, с кем они работают, например, студентов или квартиросъемщиков. Без этой программы многим не удается арендовать жилье, записать ребенка в школу или даже получить паспорт.

Я впервые вижу столь вопиющее злоупотребление властью, чтобы продвинуть какое-то неизвестное приложение,

– заявил житель провинции Аньхой, который без приложения не смог получить удостоверение личности.

Последствия

Один из источников издания рассказал, что его вызвали на допрос после того, как он посмотрел сайт одной из американских служб новостей.

Полиция поинтересовалась есть ли у него связи заграницей и как часто он читает зарубежные ресурсы.

Другой житель Китая сообщил о постоянных звонках из полиции в течение 4 дней подряд из-за посещения им сайтов, которые власти называют "особо опасными". Среди них издание Bloomberg.

Ни одна из ответственных государственных структур страны ситуацию не комментирует. Также неясно, какими могут быть последствия для тех, кто посещает "запрещенные" сайты. Ведь если власти напрямую обвинят человека, ему, вероятно, придется признать, что информация об этом поступила от шпионского приложения.

В целом же свобода слова в Китае остается на крайне низком уровне. Ежегодный рейтинг "Индекс свободы прессы" традиционно отдает стране одно из последних мест. В 2021 году она находится на 177 строчке из 180 возможных. Хуже нее лишь Туркменистан, Северная Корея и Эритрея, где несколько лет назад вообще запретили прессу. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2020 году, и в 2019-м.