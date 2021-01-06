В декабре Twitter начал тестировать голосовые чаты Spaces. Теперь же стало известно о покупке приложения для подкастов под названием Breaker, которое доступно пользователям устройств на Android и iOS.

Приложение Breaker перестанет работать 15 января. Авторам, которые использовали его для размещения своих подкастов, рекомендуют перенести контент на другую платформу. Закрытие программы позволит разработчикам сосредоточиться на дальнейшем сотрудничестве с Twitter. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице разработчиков Breaker.

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Что происходит

Сегодня мы рады сообщить, что команда Breaker присоединилась к Twitter,

– написал руководитель Breaker Эрик Берлин.

Он также отметил, что разработчики программы для подкастов "искренне восхищены тем, как Twitter помогает общаться людям по всему миру".

Представитель Twitter отметил, что покупка поможет социальной сети сделать лучшим процесс общения пользователей платформы. Специалисты Breaker помогут с последующим развитием голосовых чатов Spaces, чтобы в будущем они стали более популярными.

Приложение Breaker переходит под крыло Twitter / Фото engadget

Пока нет информации о том, какую технологию разрабатывают в Breaker. Источник предполагает, что речь может идти о функции экспорта голосовых чатов в виде аудиофайлов для их дальнейшего прослушивания.

Результаты совместной деятельности Twitter и Breaker смогут в будущем оценить все пользователи социальной сети.