Сегодня флагманские модели смартфонов предлагают камеры до 108 мегапикселей. Такие, например, имеют Samsung. Но уже в нынешнем году ожидается появление сенсоров с еще большим количеством пикселей.

Блогер Ice universe, который ранее неоднократно публиковал точные данные о будущих новинках мобильного мира, сообщает о том, что в 2021-м Samsung анонсирует ряд передовых датчиков ISOCELL для камер смартфонов. В их числе, как утверждается, будет 200-мегапиксельное решение, пишет Gizchina.

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Что известно

Число 200 скорее всего закругленное. Вероятно, новый датчик Samsung получит 216 миллионов пикселей. Такое предположение высказал источник в связи с тем, что 108-мегапиксельные камеры часто называют 100-мегапиксельными, а следовательно и следующее поколение также постигнет подобное округление для удобства.

Если это правда, то новые сенсоры компании будут в два раза мощнее, чем предыдущие. В случае таких быстрых темпов развития, когда возможности камер удваиваются ежегодно, Samsung достигнет своей цели в 500 миллионов пикселей уже в 2022-2023 году. Ранее сообщалось о ее планах по созданию датчиков изображений, которые по своим возможностям смогут вплотную приблизиться к человеческому глазу. Южнокорейский гигант отмечает, что "биологический сенсор" глаза имеет разрешение около 500 миллионов пикселей. Компания в перспективе рассчитывает превзойти данный показатель.

Сенсоры изображений сверхвысокого разрешения будут полезны в системах машинного зрения, автомобильных комплексах и дронах.