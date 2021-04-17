Проблему с последовательностью команд обнаружили 9 апреля и сейчас команда NASA работает над тем, чтобы исправить ситуацию и осуществить запланированный полет, который уже дважды перенесли из-за того, что Ingenuity нуждается в обновлении прошивки.

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Выявление проблем и работа над их исправлениями

Команда Лаборатории реактивного движения NASA отметила, что команда миссии работала над двумя потенциальными решениями параллельно. Подход, который привел к успешному тестированию вращения на большой скорости, потребовал добавления нескольких команд с полетным заданием. Этот подход был тщательно протестирован как на Земле, так и на Марсе, и был выполнен без угрозы безопасности для вертолета.

Второй подход, как уже было известно ранее, требует незначительной модификации и переустановки программного обеспечения, которое управляет полетом Ingenuity. Замена прошивки оказалась самым простым решением выявленной проблемы.

Ранее вертолет уже провел проверку лопастей. Они были разблокированы NASA удаленно, а вертолет даже немного подвигал ними – марсоход Perseverance записал все на короткое видео.

Почему полет вертолета Ingenuity отложили

Дело в том, что модивикация программного обеспечения вертолета занимает много времени. Кроме внесения изменений, их также нужно испытать и отработать, а потом загрузить на вертолет. Проверка и тестирование уже заняли несколько дней, а передача и загрузка этих новых файлов займет еще несколько, поэтому окончательная дата исторического полета будет сообщена позже.