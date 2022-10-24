Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka специально для 24 канала составил перечень товаров, которые стоит приобрести при отключениях, а также определил среднюю стоимость самых популярных моделей и собрал их в едином разделе.

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За последние две недели мы наблюдаем резкое увеличение спроса на товары, необходимые в случае энергетического кризиса. В частности, павербанки стали покупать почти в четыре раза чаще, чем раньше, а свечи и газовые горелки – в три раза. Кроме того, наблюдается повышение спроса на электрогенераторы и фонари (в 2,5 раза), а также зарядные устройства и газовые баллоны (в 2 раза). А еще украинцы уже готовятся к холодной зиме с потенциальными отключениями отопления и электричества. Об этом свидетельствует увеличение спроса на буржуйки на 76% по сравнению с предыдущими месяцами.

– говорит Евгений Образок, директор по маркетингу Rozetka.

Какие приборы понадобятся, если света не будет?

В случае отключения электричества понадобятся павербанки (500 – 2000 гривен), а для более длительного обеспечения электроэнергией – генераторы (10 000 – 25 000 гривен). В светлое время суток зарядить гаджеты можно с помощью солнечных зарядных устройств (3000 – 4000 гривен). Поддерживать работу гаджетов определенное время можно благодаря солнечным панелям (1000 – 13 000 гривен).

Освещать помещение в темное время суток помогут свечи (15 грн за штуку, 100 – 200 гривен за набор) и фонари (300 – 600 гривен). Если не будет работать телевидение и интернет, следить за новостями можно по радио с помощью портативных радиоприемников (700 – 1000 гривен). Для питания некоторых электроприборов понадобятся щелочные или угольно-цинковые батарейки (100 – 600 гривен за набор).

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А если отключат отопление?

Поддерживать комфортную температуру в помещении при отсутствии стационарного отопления помогут конвекторы (2000 – 3000 гривен), а также обогреватели разных видов:

инфракрасные (600 – 700 гривен),

керамические (2000 – 4000 гривен),

масляные (3000 – 4000 гривен).

Альтернативой обогревателям могут стать буржуйки (4000 – 7000 гривен). Согреться также помогут пледы (200-600 гривен), одеяла (700-2000 гривен), термобелье (200-900 гривен) и горячие напитки в термосах или термокружках (300-700 гривен).

Чем заменить газ?

Если пропал газ, готовить и подогревать еду можно благодаря туристическим миниплитам (500 – 1400 гривен), работающим от газовых баллонов или картриджей (80 – 200 гривен). Альтернативным вариантом могут стать горелки на сухой горючей (50 – 60 гривен за упаковку).

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Чем еще нужно запастись?

К перебоям с водоснабжением можно подготовиться, заблаговременно приобретя минеральную воду в бутылках (107 гривен за 6 штук) или бутылях (85 гривен за 2 бутыли). Также стоит приобрести дополнительные бутыли для наполнения водой (250 гривен за бутылку на 19 литров).