В поддержку стартапов в Украине: Google создала фонд на 5 миллионов долларов

Техногигант Google объявил о создании фонда Google for Startups Ukraine Support Fund. Он займется поддержкой стартапов в Украине. Финансирование фонда составляет 5 000 000 долларов.

Как отмечается в блоге Google, эти деньги пойдут на финансирование стартапов в виде грантов в течение всего 2022 года. Выбранные стартапы получат до 100 000 долларов в бездолевом финансировании, а также программу менторской поддержки от Google, продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.

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Эта практическая поддержка призвана помочь украинским предпринимателям поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять свою общину и строить фундамент для послевоенного экономического восстановления.

Среди прочего компания приглашает украинские стартапы воспользоваться кампусом Google for Startups Campus в Варшаве как временным офисом. Первые несколько стартапов, которыми управляют преимущественно покинувшие страну женщины, уже работают в этом кампусе.

Вчера Сундар Пичаи встретился с несколькими украинскими предпринимателями в нашем кампусе для стартапов в Варшаве. Во время этих разговоров мы услышали, как на практике Google может помочь сообществу стартапов,

– говорится в блоге.

В Google отмечают, что в Украине сильное и активное сообщество стартапов. Из примерно 2000 стартапов в Украине 126 привлекли венчурное финансирование с начала 2021 года.

"Поддержка украинских стартапов поможет им достичь успеха и создать технологии, которые сейчас нужны Украине. И поскольку регион начнет восстанавливаться, стартапы и технологические компании станут ключевыми для восстановления украинской экономики, создания рабочих мест и положительного влияния на города, которые являются их домами", – отметили в Google.