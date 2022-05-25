Украина и здесь дает достойный отпор, быстро разоблачая лживые сообщения, видео, публикации и заявления, звучащие из болот. Развенчиванием фейков в украинском ютубе занимаются уже давно, ведь война на информационном фронте началась задолго до боев на территории Украины.

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Одним из положительных моментов является тот факт, что враг не очень беспокоится о качестве пропаганды, из-за чего она бестолковая и отчасти распадается сама еще до развенчивания. Однако современная модель потребления информации не всегда оставляет нам время на самостоятельную проверку фактов, и мы можем часто становиться жертвами российской пропаганды сами этого не подозревая.

Каналы, которые развенчивают российские фейки

Сегодня мы расскажем вам о нескольких полезных каналах на ютубе, которые делают качественный фактчекинг за нас и все, что нам остается – только внимательно посмотреть видео, на которых разбивают российские фейки.

Стоит начать с истории, ведь именно здесь масса фейков и лжи сгенерированной россиянами, которые очень любят выдавать желаемое за действительное и удобно подтасовывать исторические факты.

Канал "История без мифов" рассказывает о важных исторических событиях без прикрас и фальсификаций. Тематика видео разнообразная и охватывает не только исторические периоды известные нам из школьных учебников, но и историю экономики, культуры, спорта и даже биографии выдающихся личностей.

Каждый выпуск тщательно подготовлен и подается профессиональными историками и экспертами. Часто автор акцентирует внимание на российских фейках, разоблачает их и объясняет те или иные исторические факты.

Героические обороны в истории Украины: смотрите видео

Авторы (основатель канала depositphotos) создают интересные видео о малоизвестных исторических событиях и часто сравнивают факты с тем, как их представляет Россия. На канале можно найти немало роликов о выдающихся исторических персонажах и узнать интересные факты из их биографии, которые вам вряд ли раньше были известны.

История химического оружия: смотрите видео

Основная цель сообщества Stopfake.org – проверка СМИ и опровержение ложной информации и российской пропаганды об Украине. Авторы отмечают, что деятельность организации направлена на сохранение Украины как независимого государства и повышение уровня медиаграмотности граждан.

Фейк Путина – война в Украине отвечает уставу ООН: смотрите видео

Очень давний проект, который начался с блога о безвкусице украинского бомонда и не только, а перерос в аналитический видеоблог, где автор мастерски разбирает фейки, манипуляции и ложь не только российских пропагандистов, но и коллаборантов и пророссийских чиновников из Украины.

Автор канала Татьяна Микитенко часто проводит стримы, на которых показывает, как в России извращают факты и подтасовывают их под себя, манипулируют информацией и откровенно лгут.

Кроме длинных тематических стримов на канале можно найти немало коротких видео, освещающих ту или иную тематику.

Что не так с Кацом: смотрите видео

Канал украинского активиста Сергея Стерненко. Здесь Сергей часто выкладывает короткие ролики, сконцентрированные вокруг важных инфоповодов, анализирует их освещение в российских пропагандистских СМИ и активно развенчивает мифы российской пропаганды.

Как РФ придумывает подвиги и хоронит заживо оккупантов: смотрите видео

Видеоблог, начавшийся с забавных интервью Майкла Щура с украинскими политиками, перерос в канал, который в не менее забавной форме и с максимально серьезным подходом уничтожает российские фейки, не выдерживающие никакой критики.

В общем, канал специализируется не только на опровержении мифов российской пропаганды, но с начала полномасштабного вторжения России в Украину ничего не остается, как воевать, а у каждого свой фронт.

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Команда журналистов расследователей, которая до войны занималась расследованием и разоблачением различных схем, начала активно искать оккупантов и показывать нам "лицо войны". Теперь рядовой украинец может увидеть, как на самом деле выглядит "вторая армия мира" и в каких условиях живут ее солдаты.

Журналисты также активно разоблачают мифы пропаганды и ложь, которую постоянно и неистово генерирует Россия.

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