На этот раз в объектив фотокамер попал Пиренейский полуостров. Все фотографии сделаны с высоты более 400 километров над уровнем моря. Имея в пользовании лучшую фототехнику, астронавты делают снимки с невероятной детализацией.

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Балеарські острови
Балеарские острова, остров Форментера / Фото NASA

Іспанія
Средиземноморское побережье Испании, мыс Нао​ / Фото NASA

Іспанія
Средиземноморское побережье Испании, город Аликанте / Фото NASA

На фотографиях четко видно мель в море, изгибы прибрежной линии, пляжи, дороги, поля и даже отдельные дома.

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Іспанія
Испания, город Альбасенте​ / Фото NASA

Іспанія
Испания, аэропорт Саламанки​ / Фото NASA

Португалія
Португалия, приход Гафаня-де-Назаре / Фото NASA