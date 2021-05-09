На этот раз в объектив фотокамер попал Пиренейский полуостров. Все фотографии сделаны с высоты более 400 километров над уровнем моря. Имея в пользовании лучшую фототехнику, астронавты делают снимки с невероятной детализацией.
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Балеарские острова, остров Форментера / Фото NASA
Средиземноморское побережье Испании, мыс Нао / Фото NASA
Средиземноморское побережье Испании, город Аликанте / Фото NASA
На фотографиях четко видно мель в море, изгибы прибрежной линии, пляжи, дороги, поля и даже отдельные дома.
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Испания, город Альбасенте / Фото NASA
Испания, аэропорт Саламанки / Фото NASA
Португалия, приход Гафаня-де-Назаре / Фото NASA