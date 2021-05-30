Луна, Карибы, Нил и земной горизонт: свежие фотографии с Международной космической станции

Международная космическая станция курсирует по постоянной орбите вокруг Земли. В объективы фотокамер членов экипажа регулярно попадают интересные объекты как на поверхности планеты, так и в дальнем космосе. Предлагаем к просмотру последние сделанные фотографии с борта МКС.

В основном экипаж Международной космической станции фотографирует поверхность Земли. Иногда, когда на небе появляется что-то интересное, астронавты разворачивают свои фотокамеры. На этот раз таким объектом стала Луна. И все же основное внимание было приковано к Земле. Все фотографии были сделаны в период с 25 по 26 мая 2021 года.

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Пролетая над Монголией, астронавты сфотографировали Луну / Фото NASA



ОАЭ ночью: Абу-Даби (вверху), Дубай и Шарджа (внизу), Аль-Айн (слева) / Фото НАСА



Колыбель цивилизации / Фото NASA



Жизнь в Египте сконцентрирована вокруг Нила / Фото NASA



Дельта Нила / Фото НАСА

Смотрите подборку Космические фотографии: ночная сторона Земли



Пролетая над Германией / Фото NASA



Облачность над Северной Атлантикой / Фото NASA



Такая же высокая облачность и над штатом Массачусетс / Фото NASA



Статен-Айленд, Нью-Йорк / Фото NASA

Смотрите подборку Африканское побережье из космоса: поразительные фотографии с МКС



Карибские острова / Фото NASA



Карибы / Фото NASA



Карибские острова с высоты более 400 километров / Фото NASA