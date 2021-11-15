В истории космонавтики существует не так уж много массивных космических аппаратов. Дело в том, что чем больше масса – тем больше нужна ракета для вывода на орбиту. Также следует учитывать, что чем дальше должен лететь от Земли аппарат – тем больше ему нужно топлива. Этим, например, обусловливаются размеры "лунной ракеты" "Сатурн-5", который мог весить почти 3 тысячи тонн.

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Крупнейшие космические аппараты в истории

6. Космическая станция "Скайлаб"

Американская космическая станция "Скайлаб" / Фото Wikipedia

"Скайлаб" – это пока единственная национальная американская станция в истории. При длине более 24 метров, ширина станции составляла 6,6 метра. Объект имел беспрецедентно большой жилой объем на то время – 352 кубических метра. Так было из-за того, что космическая станция по сути была третьей ступенью гигантской ракеты "Сатурн-5". Масса "Скайлаб" – 77 тонн.

Станция приняла три экспедиции и, ожидая запуск шаттла, сошла с орбиты в 1979 году.

5. Китайская космическая станция "Тяньгун"

Внутреннее убранство центрального модуля "Тяньгун" / Фото Wikipedia

Первый модуль китайской космической станции "Тяньхэ" был выведен на орбиту в конце апреля 2021 года. Сегодня станцию активно обустраивают тайконавты.

Учитывая таинственность Китая, трудно ответить, какая именно масса будет у станции. Называются разные цифры: 80 – 100 тонн.

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4. "Буран"

Старт "Бурана" и "Энергии" в 1988 году / Фото Wikipedia

"Буран" – это советский аналог шаттла. Судьба космического ракетоплана не стоит зависти – совершив единственный космический беспилотный полет в 1988 году, аппарат остался прикованным к земле навсегда.

В отличие от того же шаттла, "Буран" выводился на орбиту специально разработанной ракетой-носителем "Энергия". Масса ракетоплана при полной загрузке составляла 105 тонн.

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Первый запуск шаттла в миссии STS-1 / Фото NASA Flickr Johnson

Легендарные шаттлы совершили 135 запусков. 133 оказались успешными, 2 миссии закончились авариями, которые унесли жизни 14 человек. Челнок мог выводить на орбиту около 27 тонн полезного груза и самого себя в придачу – в отличие от "Бурана", шаттлу не нужна была отдельная ракета-носитель. Ракетоплан использовал собственные двигатели RS-25, которые получали топливо от подвесного бака (который позже отстреливался) и два твердотопливных ускорителя.

Масса шаттла была ненамного больше, чем у аналога "Бурана" – около 110 тонн при полной загрузке.

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2. "Мир"

Космическая станция "Мир" / Фото Wikipedia

Советская космическая станция "Мир" стала сильной основой для построения МКС, ведь обеспечила неоценимый опыт. На станции побывали астронавты многих стран мира. Однако на станции были проблемы и она была контролируемо затоплена в 2001 году. Масса объекта составляла примерно 140 тонн.

Так выглядела МКС в 2018 году / Фото NASA Flickr Johnson

Международная космическая станция служит на благо человечества с 1998 года. Это невероятный пример человеческой кооперации в космосе, в который вложены десятки миллиардов долларов. Кроме гигантских размеров, МКС имеет и наибольшую массу – примерно 457 тонн.