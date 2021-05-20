Какие обои выбрать для телефона: постеры от NASA

20 мая 2021 , 20:04
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Источник:

NASA

Агентство NASA активно занимается популяризацией науки. Мероприятия, акции, конкурсы и прочее. В организации показывают, что наука – это круто и интересно. Одним из методов привлечения внимания к научной деятельности является изготовление соответствующей продукции. И постеры для компьютеров и телефонов подходят для этого как нельзя лучше.

И хотя эта подборка не ограничивается Солнечной системой, однако главный акцент именно на ней. Планеты, кометы, спутники, астероиды и карликовые планеты – все это вы получите в NASA Solar System. Плакаты одного и того же объекта могут быть в нескольких вариантах, поэтому выбрать есть из чего.

Читайте об опасном постере Черная дыра пожирает плакат: NASA опубликовала новый постер


Солнечная система, вариант В​ / Фото NASA


Солнце, вариант А / Фото NASA


Меркурий, вариант А / Фото NASA


Венера, вариант В / Фото NASA


Астероид Веста; астероид,​ вариант В / Фото NASA


Карликовая планета Церера, вариант А / Фото NASA


Сатурн, вариант С / Фото NASA


Спутник Сатурна Титан, вариант С / Фото NASA


Спутник Сатурна Энцелад, вариант D / Фото NASA


Карликовая планета Плутон, вариант С / Фото NASA


Комета Чурюмова-Герасименко, вариант А / Фото NASA


За пределами Солнечной системы, вариант В / Фото NASA

На сайте вы можете найти еще много подобных плакатов. Чтобы скачать постеры с высоким разрешением, нажмите ЗДЕСЬ.
Автор: Вячеслав Журба