Какие обои выбрать для телефона: постеры от NASA

20:04

Агентство NASA активно занимается популяризацией науки. Мероприятия, акции, конкурсы и прочее. В организации показывают, что наука – это круто и интересно. Одним из методов привлечения внимания к научной деятельности является изготовление соответствующей продукции. И постеры для компьютеров и телефонов подходят для этого как нельзя лучше.