Какие обои выбрать для телефона: постеры от NASA

Агентство NASA активно занимается популяризацией науки. Мероприятия, акции, конкурсы и прочее. В организации показывают, что наука – это круто и интересно. Одним из методов привлечения внимания к научной деятельности является изготовление соответствующей продукции. И постеры для компьютеров и телефонов подходят для этого как нельзя лучше.
И хотя эта подборка не ограничивается Солнечной системой, однако главный акцент именно на ней. Планеты, кометы, спутники, астероиды и карликовые планеты – все это вы получите в NASA Solar System. Плакаты одного и того же объекта могут быть в нескольких вариантах, поэтому выбрать есть из чего.
Читайте об опасном постере Черная дыра пожирает плакат: NASA опубликовала новый постер
Солнечная система, вариант В / Фото NASA
Солнце, вариант А / Фото NASA
Меркурий, вариант А / Фото NASA
Венера, вариант В / Фото NASA
Астероид Веста; астероид, вариант В / Фото NASA
Карликовая планета Церера, вариант А / Фото NASA
Сатурн, вариант С / Фото NASA
Спутник Сатурна Титан, вариант С / Фото NASA
Спутник Сатурна Энцелад, вариант D / Фото NASA
Карликовая планета Плутон, вариант С / Фото NASA
Комета Чурюмова-Герасименко, вариант А / Фото NASA
За пределами Солнечной системы, вариант В / Фото NASA