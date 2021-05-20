И хотя эта подборка не ограничивается Солнечной системой, однако главный акцент именно на ней. Планеты, кометы, спутники, астероиды и карликовые планеты – все это вы получите в NASA Solar System. Плакаты одного и того же объекта могут быть в нескольких вариантах, поэтому выбрать есть из чего.

Читайте об опасном постере Черная дыра пожирает плакат: NASA опубликовала новый постер

Сонячна система
Солнечная система, вариант В​ / Фото NASA

Сонце
Солнце, вариант А / Фото NASA

Меркурій
Меркурий, вариант А / Фото NASA

Венера
Венера, вариант В / Фото NASA

Веста
Астероид Веста; астероид,​ вариант В / Фото NASA

Церера
Карликовая планета Церера, вариант А / Фото NASA

Сатурн
Сатурн, вариант С / Фото NASA

Титан
Спутник Сатурна Титан, вариант С / Фото NASA

Енцелад
Спутник Сатурна Энцелад, вариант D / Фото NASA

Плутон
Карликовая планета Плутон, вариант С / Фото NASA

Комета
Комета Чурюмова-Герасименко, вариант А / Фото NASA

Галактика
За пределами Солнечной системы, вариант В / Фото NASA