Современные технологии стали эффективным инструментом для волонтеров и разработчиков, всячески пытающихся помочь в борьбе с последствиями жестокой войны, которую Россия развернула в Украине. Пропавшие без вести люди, к сожалению, один из непременных атрибутов любой войны. Следующая подборка сервисов помогает найти утраченных родственников, знакомых или близких.

Не пропустите Бойкот российского хлама: новый Telegram-бот подскажет стоит ли покупать те или иные товары