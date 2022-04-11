Современные технологии стали эффективным инструментом для волонтеров и разработчиков, всячески пытающихся помочь в борьбе с последствиями жестокой войны, которую Россия развернула в Украине. Пропавшие без вести люди, к сожалению, один из непременных атрибутов любой войны. Следующая подборка сервисов помогает найти утраченных родственников, знакомых или близких.
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Телеграмм-каналы для поиска пропавших
- "Поиск пропавших".
Пожалуй, один из крупнейших телеграмм-ботов для поиска взрослых и детей, пропавших в результате вторжения России в Украину. Сориентироваться в работе бота довольно легко. К тому же, там исправно работают хештеги городов.
Кроме того, в чате постоянно появляется информация о пропавших и найденных лицах.
- "Найди родных".
Еще один телеграмм-бот, который поможет найти пропавших родственников или друзей – с которыми потеряна связь из-за войны. Его создали по инициативе "Международной ассоциации кибербезопасности" и других общественных организаций.
- "Розыск по данным Национального информационного бюро".
Телеграмм-бот, который предоставляет информацию о пропавших военных и гражданских. Этот бот поможет найти родственников и близких, которые, вероятно, попали в плен или погибли во время русско-украинской войны.
- "Ищу родных Киевская область".
Уже из названия видно, что этот телеграмм-бот ориентирован на поиск пропавших людей в Киеве и Киевской области. Бот поможет найти близких и родных, с которыми вы потеряли связь во время войны.
- "Надежда-бот. Помощь в поисках людей в Харькове".
Еще один региональный телеграмм-бот для поиска пропавших в Харькове.
- "Поиск Украина 2022".
Это уже специальный канал в Telegram, созданный специально для поиска людей по всей территории Украины. Здесь можно подать заявку в виде Google-формы, где нужно указать собственные данные и данные разыскиваемого человека. Далее форма направляется волонтерам и бойцам Теробороны, которые могут помочь найти нужное лицо.