К Международному дню астрономии покупать нужно только космические Lego. Конструкторы сделаны так хорошо, что помогут вам окунуться в космос с головой.
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Конструктор Lego / Фото Lego
Подборка конструкторов Lego на космическую тематику
Saturn-V – модель командного и лунного модулей из программы "Аполлон" / Фото: Lego
Такая модель ракеты "Сатурн-5", лунного модуля и командного модуля будет стоить 155 долларов.
Шаттл и "Хаббл" / Фото Lego
Набор, в который входит космический челнок Discovery и телескоп Hubble, будет стоить 240 долларов.
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МКС / Фото Lego
Модель Международной космической станции и маленького шаттла выглядит уже не так подробно, как модель шаттла. Поэтому цена тоже меньше – 90 долларов.
Аполлон-11 / Фото Lego