К Международному дню астрономии покупать нужно только космические Lego. Конструкторы сделаны так хорошо, что помогут вам окунуться в космос с головой.

Интересно Lego выпустит большой конструктор робота R2-D2 из "Звездных войн"

Лего
Конструктор Lego / Фото Lego

Подборка конструкторов Lego на космическую тематику

Сатурн-5
Saturn-V – модель командного и лунного модулей из программы "Аполлон" / Фото: Lego

Такая модель ракеты "Сатурн-5", лунного модуля и командного модуля будет стоить 155 долларов.

 Шаттл
Шаттл и "Хаббл" / Фото Lego

Набор, в который входит космический челнок Discovery и телескоп Hubble, будет стоить 240 долларов.

Интересное по теме Последний полет человека к телескопу Hubble: миссия шаттла Atlantis

МКС
МКС / Фото Lego

Модель Международной космической станции и маленького шаттла выглядит уже не так подробно, как модель шаттла. Поэтому цена тоже меньше – 90 долларов.

Аполлон
Аполлон-11 / Фото Lego

Модель лунного модуля "Аполлона-11" обойдется ценителям космической тематики в 120 долларов.