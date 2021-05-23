Хвостатые скитальцы: подборка фотографий комет из космоса

Кометы с хорошим и четким хвостом редкое явление. Поэтому каждое появление космического гостя на небе сопровождается большим фурором. Люди на Земле ищут хороший ракурс для фотографии. Астронавты в космосе тоже не остаются в стороне.
В древности кометы считали предвестниками недобрых событий. В настоящее всемя человечество знает, что ничего суеверного в появлении кометы на небе нет. Также мы знаем, что космические скитальцы появляются регулярно и не все из них мы можем наблюдать невооруженным глазом. Некоторые вообще не переживают встречу с Солнцем и разваливаются на куски.
Интересно Huawei и Viber расширят партнерство после успеха мессенджера в AppGallery
Вид кометы C/2020 F3 (NEOWISE) с МКС: смотреть видео онлайн
Подборка фотографий комет из космоса
Фотографии C/1995 O1 (Гейла – Боппа)
Комета стала украшением неба в 90-х годах ХХ века. Невооруженным глазом ее можно было наблюдать рекордные 18 месяцев. Астронавты на борту шаттла Columbia в 1997 году сделали несколько кадров кометы.
Комета Хейла-Боппа / Фото NASA
Комета Хейла-Боппа / Фото NASA
Комета Хейла-Боппа / Фото NASA
Фотографии C/2014 Q2 (Лавджой)
Открытая в 2014 году австралийским астрономом Терри Лавджоем. К сожалению, жители северного полушария не имели возможности полноценно насладиться зрелищем.
Комета C/2014 Q2 (Лавджой) / Фото NASA
Наблюдать за кометой с МКС одно удовольствие / Фото NASA
Комета C/2014 Q2 (Лавджой) / Фото NASA
Комета C/2014 Q2 (Лавджой) / Фото NASA
Украшение ночного неба / Фото NASA