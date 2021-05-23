В древности кометы считали предвестниками недобрых событий. В настоящее всемя человечество знает, что ничего суеверного в появлении кометы на небе нет. Также мы знаем, что космические скитальцы появляются регулярно и не все из них мы можем наблюдать невооруженным глазом. Некоторые вообще не переживают встречу с Солнцем и разваливаются на куски.

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Подборка фотографий комет из космоса

Фотографии C/1995 O1 (Гейла – Боппа)

Комета стала украшением неба в 90-х годах ХХ века. Невооруженным глазом ее можно было наблюдать рекордные 18 месяцев. Астронавты на борту шаттла Columbia в 1997 году сделали несколько кадров кометы.



Комета Хейла-Боппа / Фото NASA



Комета Хейла-Боппа / Фото NASA



Комета Хейла-Боппа / Фото NASA

Фотографии C/2014 Q2 (Лавджой)

Открытая в 2014 году австралийским астрономом Терри Лавджоем. К сожалению, жители северного полушария не имели возможности полноценно насладиться зрелищем.



Комета C/2014 Q2 (Лавджой) / Фото NASA



Наблюдать за кометой с МКС одно удовольствие / Фото NASA



Комета C/2014 Q2 (Лавджой) / Фото NASA



Комета C/2014 Q2 (Лавджой) / Фото NASA



Украшение ночного неба / Фото NASA