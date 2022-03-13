Подарки из Украины: россияне жалуются на рост количества DDoS-атак на бизнес

Российская компания Ростелеком-Солар, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщает о значительном увеличении количества DDoS-атак в коммерческом сегменте.

24 канал проследил за жалобами на сайте ведомства. По его словам, только с 1 по 10 марта было зафиксировано и отражено (по крайней мере, так утверждает источник) более 1100 таких атак. Это превышает показатели за весь февраль.

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Что известно

Для начала уточним, что такое DDoS-атака. Такие атаки – не о взломе систем, а об их недоступности. Хакеры в этом случае не пытаются получить доступ к данным компании, а направляют на серверы колоссальное количество трафика, с которым тот не может справиться, что приводит к прекращению работы ресурсов.

Пока невозможно сказать, кто именно ответственен за атаки, ведь в Украине после 24 февраля появилось сразу несколько команд энтузиастов, которые взялись "положить" рашистские сайты.

Кроме того, большую поддержку мы получаем от хакеров Anonymous, на счету которых уже взлом Роскомнадзора и слив 360 тысяч файлов, атаки на сайт ФСБ, стриминговые сервисы с последующей трансляцией бомбардировок украинских городов, перехват доступа к шпионским спутникам России и прочее.

Вероятно, этот результат – заслуга всех вместе.

Итак, одной из главных целей "злоумышленников" являются банки: на них было совершено более 450 нападений, что в 4 раза больше, чем в феврале. Важной целью также остаются ресурсы власти. К примеру, за последние дни на одном из государственных порталов было совершено около 1700 DDoS-атак.

Количество атак было в сотни раз больше обычного, а их мощность была в 2-3 раза выше. В целом DDoS производится непрерывно: один ресурс может быть атакован в течение 12-14 часов,

– говорится в отчете.

, в Украине сегодня есть несколько проектов, направленных на DDoS-атаки российских сайтов. Они направлены на пропагандистские медиа, сайты госорганов, крупных корпораций и другие ресурсі, поддержавщие войну России против Украины. Об одном из таких проектов мы рассказали в отдельном материале. Вы тоже можете присоединиться к атакам на врага.

Ну, а мы, конечно, могли бы посочувствовать российским компаниям, но не можем – все ресурсы компьютеров направлены на DDoS-атаки.