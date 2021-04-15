Мошенническую схему выявила правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины. Если пользователь перейдет по опасной ссылке, то натолкнется на архив, содержащий вредоносное программное обеспечение Agent Tesla.

К теме Опасный сайт под видом Дии собирает данные банковских карточек украинцев

Добавим, что Agent Tesla – усовершенствованный троян удаленного доступа (RAT). Вирус может отслеживать и собирать данные о вводе данных с клавиатуры, а также делать скриншоты и получать учетные данные из браузеров или почтовых служб пользователей.

Как работает схема

Письма содержат информацию якобы от Новой почты об отправке груза. Также в сообщении пользователя просят перейти по ссылке для просмотра деталей отправки.

Массовые рассылки коснулись электронных почтовых адресов государственных органов Украины.

Важно! Если вы обнаружили у себя такое письмо, то команда CERT-UA просит обращаться на почту cert@cert.gov.ua, по телефону (044)-281-88-05 или заполнив форму на сайте.