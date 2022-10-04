Ученые обнаружили доказательства существования "океана" в сотнях километров под поверхностью Земли

Международная группа исследователей провела анализ очень редкого алмаза, найденного в Ботсване, который мог образоваться на глубине 659 километров. Наконец, ученые пришли к выводу, что граница между верхней и нижней мантией нашей планеты (переходная зона) содержит гораздо больше задержанной воды и углекислого газа, чем считалось ранее.

Почему это действительно важное исследование

Полученные знания в ходе исследования проливают свет на процессы циркулирования воды на Земле и того, как развиваются и изменяются океаны и водная среда. Также это исследование поможет понять процессы образования и эволюции океанов за последние 4,5 миллиарда лет, то есть на протяжении всего возраста Земли.

Не упустите Что-то могли пропустить: ученые ищут следы пришельцев в старых данных по радиотелескопам

В этом исследовании мы продемонстрировали, что переходная зона не сухая губка, а содержит значительное количество воды. Это также приближает нас на шаг к идее Жюля Верна об океане внутри Земли,

– сказал Франк Бренкер, научный сотрудник Института наук о Земле при Университете Гете во Франкфурте

Хотя этот огромный резервуар, скорее всего, представляет собой темную суспензию осадка и гидрогенной породы под постоянным воздействием невероятного давления, его объем может оказаться чрезвычайным в общих масштабах.

По словам Бранкера, этот осадок может содержать большое количество воды и CO2. Но до сих пор было непонятно, сколько именно попадает в переходную зону в виде более стабильных, водных минералов и карбонатов, поэтому сейчас не ясно, действительно ли там сохраняется большое количество воды.

На самом деле, согласно заявлению, только в переходной зоне может содержаться воды в шесть раз больше, чем во всех океанах Земли вместе взятых.

Как алмаз поможет понять, что происходит в переходной зоне

Алмаз, проанализированный командой, происходит из региона в мантии Земли, где наиболее распространен рингвудит – минерал, который образуется только при высоких уровнях давления и температуры в мантии Земли, но может достаточно хорошо удерживать воду. Доказательством исследователей явилось то, что исследуемый камень содержал рингвудит, а следовательно, и воду.

Читайте на техно Ученые отправили работа в самое сердце шторма Фиона – посмотрите, что он запечатлел

Ученые ранее подозревали, что в переходной зоне Земли содержится много воды, проанализировав схожий алмаз еще в 2014 году, но последние исследования придают уверенности и провоцируют больше внимательных наблюдений в этом направлении.

Кроме того, наличие рингвудита в одном алмазе, найденном в отдельном регионе, может свидетельствовать о том что конкретно этот регион может быть окружен водной средой. Наличие еще одного такого же алмаза, найденного в другом месте, свидетельствует в пользу идеи, что переходная зона действительно может содержать значительные объемы воды.