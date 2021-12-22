Под ледником в Антарктиде обнаружили богатую экосистему: она выживает в полной темноте

Исследователи обнаружили огромное биоразнообразие в полной темноте под толщей ледника в Антарктиде. Это очень удивило ученых, так как считалось, что в таком месте жизнь существовать не может.

Во время исследования в шельфовом леднике пробурили отверстие глубиной 192 метра. Под ним оказалась водная полость глубиной 58 метров. Другая скважина ушла сквозь лед на 190 метров, глубина воды под ней была 110 метров.

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Что нашли исследователи

В этом темном и холодном месте ученые нашли целую экосистему.

Например, команда обнаружила 77 видов мхов . Это морские животные, напоминающие кораллы.

. Это морские животные, напоминающие кораллы. Живут они колониями и питаются, вылавливая микроводоросли из окружающей воды.

Однако размножение микроорганизмов, которых ест мшанка, зависит от наличия солнечного света. Источник при этом отмечает, что до ближайшего свободного ото льда места 9,6 километра, а до края шельфового ледника – 700 километров.

Странно, что мы нашли столько видов животных, большинство из которых питаются фитопланктоном, но никакие растения или водоросли не могут жить в этой среде. Итак, большой вопрос заключается в том, как эти животные выживают и процветают здесь? Открытие жизни в этих экстремальных условиях является полной неожиданностью и напоминает нам, насколько уникальная и особенная морская жизнь Антарктики. Биоразнообразие, которое мы обнаружили под обеими скважинами, оказалось высоким даже для открытого моря и континентального шельфа Антарктики,

– говорит главный исследователь проекта, морской биолог Британской антарктической службы Дэвид Барнс.



Фрагменты мшанок, найденные на морском дне / Фото Science alert

Ученые также провели углеродный анализ остатков давно умерших мшанок. Самой старой оказалось 5 800 лет – столько существует экосистема. При том, что за это время были периоды, когда ледник вокруг нее достигал дна. Исследователи предполагают, что фитопланктон уносило потоком воды далеко под лед с участков, где была открытая вода.