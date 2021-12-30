Под давлением пропаганды: Россия заставляет Netflix транслировать свои федеральные каналы

Роскомнадзор внес стриминговый Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Это означает, что теперь компания должна соблюдать местные законы. Однако на этом власть России не остановилась.

Роскомнадзор создал Реестр аудиовизуальных сервисов в декабре 2020 года с целью мониторинга запрещенного контента в онлайн-кинотеатрах. В него вошли ресурсы, ориентированные на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. Внесенные в него видеосервисы должны, в частности, зарегистрировать отдельное юридическое лицо и хранить данные российских пользователей на территории страны, открывать офисы.

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Что происходит

Как пишут источники, теперь Netflix будет обязан транслировать 20 бесплатных федеральных каналов. Среди таких:

Первый канал.

Пятый канал.

Спас.

Звезда.

Россия 1.

Россия 24.

НТВ.

ТНТ

СТС

РенТВ

ТВ3

и другие.

Есть и другие требования. Например, по законам России владельцем аудиовизуального сервиса должно быть российское юрлицо, а иностранные владельцы могут контролировать не больше 20 процентов уставного капитала. Поэтому компании Netflix Inc, которой сейчас принадлежит сервис, необходимо открыть юрлицо в России и найти партнера на 80 процентов доли компании, или же обратиться в правительственную комиссию за специальным разрешением о сохранении 100-процентного контроля.

Подчинится ли компания – пока неизвестно.

Россия против здравого смысла: кто выиграет

Сейчас сеть пестрит заголовками о том, что такие компании как Google, Apple, Meta и другие игнорируют требование открыть офисы в России до 1 января. Первая, кроме того, пытается отменить гигантский штраф, который местный суд обязал выплатить после блокировки YouTube-канала "Царьград". Как пишет Радио Свобода со ссылкой на российский Forbes, сумма штрафа может в итоге превысить объем всего мирового богатства, которое сегодня оценивается в более 500 триллионов долларов. Откуда же такая сумма?

Дело в том, что после блокировки YouTube-канала "Царьград ТВ" в июле 2020 года, его владельцы подали на Google в суд. Компания проиграла, и ее обязали выплачивать по 100 тысяч рублей ежедневно, пока учетная запись не будет восстановлена. Более того, каждую неделю эта сумма будет увеличиваться вдвое. По подсчетам, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллионов рублей и почти сравнится с капитализацией Alphabet – материнской компании Google. За год и два месяца штраф превысит совокупный объем российской денежной массы, а за 1,5 года – объем всего мирового богатства.

Сама же Google не может разблокировать канал, поскольку принадлежит он человеку из санкционного списка США и ЕС – Константину Малофееву. Поэтому ей остается либо платить штраф, либо прекратить работу в России.

Компания подавала прошение об отмене штрафа, однако суд ей в этом отказал.