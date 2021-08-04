Продукт создали специально для фанатов франшизы "Звездные войны". Продажи стартуют 11 ноября.

Интересно Основателя компании Nikola, которая пыталась копировать Tesla, обвинили в мошенничестве

Что известно

Это первый в истории фирменный тамагочи, в котором присматривать нужно за культовым дроидом R2-D2. Это лицензированный продукт, он представлен на официальном сайте вселенной Star Wars.

Компания предусмотрела два цвета: синий с белыми акцентами и белый — с синими.

Производитель рассказывает, что в программе будет доступно 19 различных навыков для дроида, включая две небольшие игры, например, тушение пожара, пройдя которые можно будет разблокировать еще семь.



R2-D2 Tamagotchi / Фото Bandai

Цена

Цену игрушки пока не раскрывают, но аналоги по другим франшизам продаются в США в среднем за 25 долларов.