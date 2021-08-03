Продажи новинки стартуют в конце сентября 2021 года. Книга будет доступна в сером цвете по цене 290 долларов в гривневом эквиваленте. Сейчас это 7 899 гривен.
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Характеристики PocketBook 970
Увеличенный размер сенсорного экрана ридера позволяет вместить гораздо больше текста и изображений, чем раньше. Он подойдет не только для личного домашнего использования, но и для обучения.
В устройство добавлено особую технологию подсветки SMARTlight, которая позволяет настраивать не только яркость экрана, но и его цветовую температуру. Система умеет адаптироваться к любому освещению, выбирая теплые или холодные тона. При выборе автоматического режима, настройки будут меняться в зависимости от времени суток.
PocketBook 970 / Фото PocketBook
В этой модели кнопки управления перемещены из нижней панели на правую сторону корпуса. Такое их расположение при данном размере экрана улучшает эргономичность и удобство пользования.
Кроме того, PocketBook 970 получило G-сенсор, определяющий ориентацию экрана.
- Разрешение составляет 825 × 1200. Диагональ в сантиметрах – 24,64.
- Размер устройства для: 236,2 × 173 × 7,9 миллиметра. Вес – 369 граммов.
- Количество цветов – 16 градаций серого.
- Оперативной памяти предусмотрено 512 мегабайт, а постоянной 8 гигабайт с возможностью расширения с помощью microSD.
- Питание обеспечивает аккумулятор на 2200 мАч, благодаря которому ридер может работать без подзарядки до одного месяца.
- Из дополнительных опций присутствуют гиродатчик, датчик обложки, Wi-Fi, USB Type-C.
- Ридер поддерживает большое количество популярных форматов: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. А также форматы изображений – JPEG, BMP, PNG, TIFF.
- Приложения: RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Заметки, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы.
Для пользователей компания предлагает собственные сервисы PocketBook Cloud и PocketBook Reader. Они позволяют синхронизировать книги между различными устройствами. Также их можно переносить с помощью Dropbox и функции Send-to-PocketBook.
Что известно о компании PocketBook
- PocketBook основана в 2007 году в Киеве.
- Сейчас главный офис расположен в городе Лугано (Швейцария).
- Компания является одним из крупнейших в мире производителей электронных книг на основе технологии электронной бумаги E Ink.
- Продукция PocketBook официально распространяется в Украине.