Почтовый сервис Google Gmail получил новый дизайн: что интересного

Компания Google начала внедрять новый дизайн почтового сервиса Gmail. В настоящее время речь идет только о веб-версии, доступной с компьютера.

Подробности о новом дизайне опубликовали сами разработчики на сервисе Google Help. Первое, что бросается в глаза – использование Material You, мотивы которого сегодня видны не только в фирменных приложениях компании, но и в операционной системе Android 12, пишет 24 канал.

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Что нового

Вскоре все пользователи платформы смогут оценить модифицированный интерфейс, ранее доступный только корпоративным пользователям Google Workspace.

Основное меню сервиса теперь представлено четырьмя вкладками: Почта, Чат, Пространства и Google Meet.

Для каждой, кроме последней, можно выбрать "плавающий" режим.

Он предполагает появление дополнительного окна с информацией после наведения курсора на одну из вкладок.

Новый дизайн Gmail / Фото Google

Дизайнеры также переделали внешний вид анимации сообщений и предусмотрели возможность их просмотра в маленьком окне снизу.

Для активации нововведения в верхнем правом углу окна Gmail нужно будет выбрать пункт "Больше опций" – "Настройка уведомлений", а затем в окне выбрать "Разрешить уведомление чата" – "Открыть облако для новых сообщений" и нажать "Готово".

Общие мотивы нового дизайна можно увидеть на анимации: видео

Обновление доступно в настоящее время ограниченному числу пользователей. Попытаться активировать новый дизайн можно из меню быстрых настроек в верхнем правом углу. Для этого проверьте наличие пункта "Попробовать новое оформление Gmail" – "Перезапустить".