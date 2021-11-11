Почти за пол миллиона долларов: Virgin Galactic поражена спросом на ее услуги

Компания Ричарда Брэнсона совершила свой первый полет с экипажем 11 июля 2021 года. Космическим его назвать нельзя, ведь высота полета составляла всего 80-90 километров – ниже так называемой линии Кармана, условной границы космического пространства. Однако это не остановило желающих испытать такое развлечение на себе. Virgin Galactic отчиталась о высоком спросе на ее услуги.

Туристические полеты к границе космоса планируют начать только в конце 2022 года, но билеты на необычное путешествие продают уже несколько месяцев. Компания хочет набрать 1000 клиентов к старту.

Интересно Virgin Galactic возобновила продажу билетов в космос: как изменились цены и дата запуска полетов

Сколько человек купили билет

Как заявляет компания, билеты продаются лучше, чем прогнозировали.

Цена за один составляет 450 000 долларов.

Такую сумму уже заплатили 100 человек.

Мы продаем билеты с опережением запланированных темпов. Стратегия ценообразования, о которой мы объявили в прошлом квартале, была хорошо принята,

– сказал Майкл Колглазье, генеральный директор Virgin Galactic, во время презентации о доходах компании за третий квартал.

Напомним, 10 лет назад, когда полеты только планировались, компания продавала билеты по 250 000 долларов, но полеты так и не состоялись из-за катастрофы с VSS Enterprise. Поэтому сегодня около 700 человек, которые платили по старой цене, ожидают своей очереди.

Смотрите как прошел первый полет Virgin Galactic с экипажем: видео