Туристические полеты к границе космоса планируют начать только в конце 2022 года, но билеты на необычное путешествие продают уже несколько месяцев. Компания хочет набрать 1000 клиентов к старту.

Интересно Virgin Galactic возобновила продажу билетов в космос: как изменились цены и дата запуска полетов

Сколько человек купили билет

Как заявляет компания, билеты продаются лучше, чем прогнозировали.

Цена за один составляет 450 000 долларов.

Такую сумму уже заплатили 100 человек.

Мы продаем билеты с опережением запланированных темпов. Стратегия ценообразования, о которой мы объявили в прошлом квартале, была хорошо принята,

– сказал Майкл Колглазье, генеральный директор Virgin Galactic, во время презентации о доходах компании за третий квартал.

Напомним, 10 лет назад, когда полеты только планировались, компания продавала билеты по 250 000 долларов, но полеты так и не состоялись из-за катастрофы с VSS Enterprise. Поэтому сегодня около 700 человек, которые платили по старой цене, ожидают своей очереди.

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