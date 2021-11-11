Туристические полеты к границе космоса планируют начать только в конце 2022 года, но билеты на необычное путешествие продают уже несколько месяцев. Компания хочет набрать 1000 клиентов к старту.
Интересно Virgin Galactic возобновила продажу билетов в космос: как изменились цены и дата запуска полетов
Сколько человек купили билет
- Как заявляет компания, билеты продаются лучше, чем прогнозировали.
- Цена за один составляет 450 000 долларов.
- Такую сумму уже заплатили 100 человек.
Мы продаем билеты с опережением запланированных темпов. Стратегия ценообразования, о которой мы объявили в прошлом квартале, была хорошо принята,
– сказал Майкл Колглазье, генеральный директор Virgin Galactic, во время презентации о доходах компании за третий квартал.
Напомним, 10 лет назад, когда полеты только планировались, компания продавала билеты по 250 000 долларов, но полеты так и не состоялись из-за катастрофы с VSS Enterprise. Поэтому сегодня около 700 человек, которые платили по старой цене, ожидают своей очереди.
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