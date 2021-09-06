Пользователь выложил в своем микроблоге несколько фотографий своего смартфона и прожженного покрывала. Все это стало следствием взрыва, который случился в момент, когда смартфон стоял на зарядке.

Важно Опасность в кармане: почему смартфоны взрываются и как этого избежать

Фото смартфона и покрывала после взрыва

@Ammybhardwaj13 потребовал у Poco, чтобы ему заменили сломанное устройство, иначе он подаст на компанию в суд.

Реакция компании Xiaomi

Представители бренда в комментариях к публикации отметили, что им "жаль", а также напомнили о нескольких этапах проверки качества на заводах.

В компании пообещали разобраться в ситуации. Впоследствии стало известно, что устройство отремонтировали в неавторизованном сервисном центре, в котором LCM (жидкокристаллический модуль) был заменен дублирующей деталью. В то же время, компания предоставила клиенту новое устройство.

У Mi India есть сеть послепродажного обслуживания, которая состоит из 2000+ авторизованных сервисных центров Xiaomi, которые неустанно работают, чтобы обеспечить круглосуточную поддержку наших Mi фанов и клиентов. Мы просим наших клиентов воздерживаться от самостоятельного открытия своих устройств и в случае необходимости посетить наши авторизованные сервисные центры,

– ответили в компании Xiaomi.

Не так давно похожий инцидент случился со смартфоном OnePlus Nord 2. Практически новое устройство после покупки взорвалось и травмировало владелицу устройства. Смартфон взорвался в сумке во время поездки на велосипеде. Из-за этого девушка потеряла управление и попала в аварию, получив травму.