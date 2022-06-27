Почти новый инструмент: аппарат Mars Express обновят в Windows 98 через 19 лет после запуска

Инженеры Европейского космического агентства (ESA) готовятся к обновлению под Windows 98 на вращающемся вокруг Марса орбитальном аппарате. Космический зонд Mars Express работает более 19 лет, а бортовой прибор Mars Advanced Radar для Subsurface и Ionospheric Sounding (MARSIS) использует программное обеспечение, созданное для старой ОС.

Mars Express запустили в космос в 2003 году. Аппарат провел почти два десятилетия, исследуя поверхность Марса. Прибор MARSIS на борту Mars Express ESA сыграл ключевую роль в открытии огромного подземного пласта жидкой воды на Красной планете в 2018 году.

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До этого времени апарат работает под управлением старой Windows 98. Обновление программного обеспечения позволит зонду подробнее заглянуть под поверхность Марса и его спутника Фобоса.

Почему MARSIS работает на Windows 98

MARSIS использует низкочастотные радиоволны, отражающиеся от поверхности Марса для поиска воды и изучения атмосферы Красной планеты. Программное обеспечение инструмента написано именно под Windows 98, которая была актуальной на момент подготовки миссии.

40-метровая антенна прибора способна вести поиск примерно на 5 километров под поверхностью Марса, а обновление программного обеспечения улучшит прием сигнала, бортовую обработку данных и их качество в целом.

ESA и операторы Национального института астрофизики (INAF) полагались на метод хранения большого количества данных с высоким разрешением на инструменте MARSIS, но он быстро заполняет бортовую память.

Отбрасывая данные, которые нам не нужны, новое программное обеспечение позволяет нам включать MARSIS на время в пять раз длиннее и исследовать гораздо большую площадь с каждым проходом. Новое программное обеспечение поможет нам быстрее и шире изучить эти регионы в хорошем качестве. Так мы сможем подтвердить, содержат ли они новые источники воды на Марсе. Это действительно похоже на новый инструмент на борту Mars Express спустя почти 20 лет после запуска,

– объяснил Андреа Чиккетти, менеджер по эксплуатации MARSIS в INAF.

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Деталей об обновлении инструмента нет, но сам факт того, что спустя почти 20 лет после старта аппарат на орбите Марса обновят и "подарят" ему новые возможности для исследования планеты, действительно впечатляет.