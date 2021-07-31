Источник отмечает, что количество смартфонов с поддержкой 5G стремительно растет, но сама технология оказалась не такой востребованной, как ожидалось. 5G, уверены журналисты, все еще остается связью будущего, а не настоящего.

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Результаты исследования

В исследовании, проведенном порталом, участвовало более 1300 респондентов.

Дополнительно участникам опроса предлагалось поделиться комментариями.

Как оказалось, 5G всегда активен только в 50,11 процентов опрошенных.

Организаторы предположили, что среди опрошенных могут быть и те, кто пока просто не знает, как отключить эту довольно энергозатратную функцию, но сделал бы это.

Количество пользователей, у которых 5G "всегда выключен" составило 39,4 процента. Также они используют смартфоны, не активируя 5G ни при каких обстоятельствах.

Причин этому много, отмечают специалисты. С одной стороны, само покрытие 5G налажено далеко не везде. Во многих случаях устройство идентифицирует наличие сигнала, но он слишком слаб. Наконец, многие столкнулись с тем, что с включенным 5G гораздо быстрее садится батарея.

Не исключено, что какая-то часть пользователей являются сторонниками теорий заговоров, которые говорят, что 5G может влиять на здоровье.