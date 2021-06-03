Почему меняются времена года: непростой ответ на простой вопрос

Весна, лето, осень, зима – четыре времени года. Вместе с ними меняется количество осадков, температура, сила ветра и другие показатели. Но почему так происходит? Ответ читайте на Техно 24

Времена года на Земле меняются из-за количества тепла и света, полученного от Солнца. Распространено мнение, что лето наступает тогда, когда Земля находится в ближайшей к Солнцу точке орбиты – перигелия. Но это не так, ведь зимой Земля находится к Солнцу ближе, чем летом.

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Смены времен года / Фото Wikipedia

Причина смены времен года

Времена года меняются от количества света и тепла, которое получает полушарие от Солнца. Это происходит не из-за изменения расстояния до светила, а из-за наклона земной оси, который составляет 23,4 градуса.

Что такое наклон земной оси? Это угол отклонения оси вращения Земли от перпендикуляра относительно плоскости земной орбиты. Наклон оси не изменяется при ее вращении вокруг Солнца.



Наклон оси вращения составляет около 23,4 градуса / Фото Lets Talk Science

Наклон Земли не меняется при ее вращении вокруг Солнца.

Северное полушарие отклонено от Солнца с сентября по март. Это означает, что северная половина планеты получает меньше света и тепла от Солнца. Это вызывает осень и зиму. В те же месяцы южное полушарие наклонено к Солнцу. Это означает, что в южной половине планеты наступает весна и лето.

С марта по сентябрь северное полушарие наклонено к Солнцу. Тогда в северной половине Земли наступает весна и лето. В те же месяцы в Южном полушарии наступает осень и зима.

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