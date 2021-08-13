Опасность в кармане: почему смартфоны взрываются и как этого избежать

Все прекрасно помнят историю с Samsung Galaxy Note 7, сообщения о взрывах которых не на шутку напугали пользователей. Тогда причиной таких последствий стали ошибки в разработке аккумуляторов вместе с дизайнерскими решениями. Однако взрываются не только смартфоны Samsung. Совсем недавно неприятный инцидент случился с OnePlus Nord 2. Почему же такие случаи происходят? Давайте разберемся.

Причин самовозгорания, взрывов и других неполадок может быть немало. Иногда это вина производителя, как в случае с Samsung Galaxy Note 7, но чаще вина за неправильную эксплуатацию лежит на пользователях. Мы расскажем о наиболее распространенных проблемах, которые могут привести ко взрыву или возгоранию.

Физическое повреждение батареи или корпуса телефона

Собственно, это именно та причина, которая является наиболее распространенной, однако, не столь очевидной для ряда пользователей. Проблема здесь заключается в конструктивных особенностях батарей. Именно поэтому лучше носить устройство в чехле или бампере – это существенно минимизирует повреждения и в худшем случае вы переживете испуг.

Так почему же падение может стать причиной возгорания или даже взрыва смартфона? Дело в том, что деформация корпуса может привести к повреждению внешней оболочки батареи. Скручивания и сгибания тоже не желательны, ведь все это может повлиять на химическую структуру аккумулятора, что в свою очередь, может стать причиной таких угроз, как:

поражение электрическим током;

перегрев;

воспламенение;

и даже взрыв.



Падение смартфона может закончиться катастрофой / Фото Unsplash

Заметили, что задняя поверхность телефона вздулась или начали появляться щели между задней панелью и корпусом – несите смартфон в ремонт, иначе вы можете получить ожоги, а при худшем развитии событий все может закончиться увечьем и даже смертью.

Дешевые и неоригинальные зарядные аксессуары

Потеря оригинальной зарядки или комплектного провода, дело привычное. Это может произойти в такси, самолете или поезде и часто заметить исчезновение можно только, когда вы снова собрались зарядить смартфон. Есть ряд причин, почему мы предпочитаем неоригинальные аксессуары перед комплектными:

их легче найти;

они существенно дешевле;

их не жалко, если они выйдут из строя.

И все же лучше больше денег заплатить за зарядку или кабель чем потом покупать новый смартфон, или еще хуже – оплачивать собственное лечение.

Зарядное устройство для смартфона, которое вы купили в переходе, может быть опасным, несмотря на красивую обертку. Чаще всего эти зарядники не обладают нужными характеристиками или изготовлены по неправильной технологии из дешевых материалов.

Они могут работать так же хорошо, как и оригинальные зарядки, но на самом деле это игра в лотерею, где проигрыш стоит слишком дорого. Перегрев телефона может повредить компоненты батареи или привести к короткому замыканию.

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Не оставляйте телефон на солнце

Выше мы уже выяснили, что перегрев смартфона может привести к фатальным последствиям. Это правило не исключение и при нагревании смартфона солнечными лучами, ведь следствием может быть тот же пожар и даже взрыв аккумулятора. Все потому, что при высоких температурах корпуса сам аккумулятор тоже может сильно нагреваться, что приводит к изменениям в химических процессах внутри батареи – аккумулятор производит различные газы, которые приводят к разбуханию, нарушая его внутренний баланс.

Особого внимательно за этим следует следить во время отдыха на пляже и других местах, где смартфон может длительное время подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Лучше держать его в сумке или хотя бы под покрывалом или полотенцем.



Оставлять смартфон в машине под солнцем – плохая идея / Фото besthqwallpapers

Правило также крайне актуально для автомобилистов и водителей такси, у которых смартфоны практически весь день попадают под солнечные лучи. Оставлять смартфон на держателе или панели в авто днем ​​по разным причинам плохая идея, однако одной из них является перегрев телефона, который может в худшем сценарии уничтожить целое авто.

Низкая температура опасна для смартфона. Не только жара негативно влияет на здоровье батареи, то же касается и экстремально низких температур и резких изменений от тепла к холоду. Например, зимой смартфон часто "кочует" между минусовой температурой на улице и плюсовой температурой в помещении. Раз уж оказались на морозе, то старайтесь держать телефон, что называется, ближе к телу, реже доставая его наружу.

Подводные камни влагостойкости смартфонов

Защита от воды, которой так любят хвастаться производители, может стать причиной неожиданных проблем. Однако виноваты в этом не производители, а пользователи устройств, ведь слишком буквально воспринимают характеристики. Гарантия влагостойкости не означает, что можно погружать смартфон в воду при первой же возможности.

В любом случае, после водных процедур лучше хорошо высушить ваш смартфон, немного подождать, а затем еще раз его высушить. Даже одна капля воды может стать роковой для устройства вызвав короткое замыкание, которое может привести к совершенно невеселым последствиям – особенно это касается устройств, которые провели в воде долгое время.

Некачественные аккумуляторы

Сегодня подавляющее большинство смартфонов имеет встроенные аккумуляторы, которые не подлежат замене в домашних условиях, только в сервисных центрах производителя. Однако, это не защищает пользователя от заводского брака, как в случае с Samsunh Galaxy Note 7.

Не стоит думать, что некачественные компоненты попадают только в бюджетные устройства: аккумуляторы тестируют перед тем, как смартфон выходит в серию, ведь правила сертификации едины для всех, но всегда есть место бракованным аксессуарам. Если заметили, что с вашим новеньким смартфоном что-то не так, то лучше обратитесь в сервисный центр, не запускайте эту проблему.

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Перегрузка процессора и нагрев во время работы

Это может вас удивить, но смартфоны "устают" и им нужно выделять время на "отдых". Среди рутинных задач трудно найти функцию, которая может серьезно нагрузить процессор смартфона и привести к перегреву, однако есть несколько вариантов, которые могут существенно повысить температуру устройства и стать причиной бедствия.



Смартфон часто нагревается во время работы / Фото technolobe

Прежде всего это конечно зарядка некачественными аксессуарами, но об этом мы уже упоминали. Далее идут игры и просмотр видео. Эти два занятия способны сильно нагрузить устройство, особенно, если это бюджетный смартфон на котором вы пытаетесь запустить требовательную игру с максимальными настройками. Также легко "утомить" смартфон может просмотр видео на высоком качестве и работа с несколькими требовательными приложениями в режиме мультифункциональности.

Перегрев смартфона в процессе работы крайне редко может стать причиной действительно серьезных проблем, возгораний или взрывов аккумулятора, но все же с этим шутить не стоит. Лучше дать смартфону "отдохнуть", поскольку такие марафонские дистанции точно не повлияют положительно на аккумулятор.