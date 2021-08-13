Причин самовозгорания, взрывов и других неполадок может быть немало. Иногда это вина производителя, как в случае с Samsung Galaxy Note 7, но чаще вина за неправильную эксплуатацию лежит на пользователях. Мы расскажем о наиболее распространенных проблемах, которые могут привести ко взрыву или возгоранию.

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Физическое повреждение батареи или корпуса телефона

Собственно, это именно та причина, которая является наиболее распространенной, однако, не столь очевидной для ряда пользователей. Проблема здесь заключается в конструктивных особенностях батарей. Именно поэтому лучше носить устройство в чехле или бампере – это существенно минимизирует повреждения и в худшем случае вы переживете испуг.

Так почему же падение может стать причиной возгорания или даже взрыва смартфона? Дело в том, что деформация корпуса может привести к повреждению внешней оболочки батареи. Скручивания и сгибания тоже не желательны, ведь все это может повлиять на химическую структуру аккумулятора, что в свою очередь, может стать причиной таких угроз, как:

поражение электрическим током;

перегрев;

воспламенение;

и даже взрыв.



Падение смартфона может закончиться катастрофой / Фото Unsplash

Заметили, что задняя поверхность телефона вздулась или начали появляться щели между задней панелью и корпусом – несите смартфон в ремонт, иначе вы можете получить ожоги, а при худшем развитии событий все может закончиться увечьем и даже смертью.

Дешевые и неоригинальные зарядные аксессуары

Потеря оригинальной зарядки или комплектного провода, дело привычное. Это может произойти в такси, самолете или поезде и часто заметить исчезновение можно только, когда вы снова собрались зарядить смартфон. Есть ряд причин, почему мы предпочитаем неоригинальные аксессуары перед комплектными:

их легче найти;

они существенно дешевле;

их не жалко, если они выйдут из строя.

И все же лучше больше денег заплатить за зарядку или кабель чем потом покупать новый смартфон, или еще хуже – оплачивать собственное лечение.

Зарядное устройство для смартфона, которое вы купили в переходе, может быть опасным, несмотря на красивую обертку. Чаще всего эти зарядники не обладают нужными характеристиками или изготовлены по неправильной технологии из дешевых материалов.

Они могут работать так же хорошо, как и оригинальные зарядки, но на самом деле это игра в лотерею, где проигрыш стоит слишком дорого. Перегрев телефона может повредить компоненты батареи или привести к короткому замыканию.

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Не оставляйте телефон на солнце

Выше мы уже выяснили, что перегрев смартфона может привести к фатальным последствиям. Это правило не исключение и при нагревании смартфона солнечными лучами, ведь следствием может быть тот же пожар и даже взрыв аккумулятора. Все потому, что при высоких температурах корпуса сам аккумулятор тоже может сильно нагреваться, что приводит к изменениям в химических процессах внутри батареи – аккумулятор производит различные газы, которые приводят к разбуханию, нарушая его внутренний баланс.

Особого внимательно за этим следует следить во время отдыха на пляже и других местах, где смартфон может длительное время подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Лучше держать его в сумке или хотя бы под покрывалом или полотенцем.



Оставлять смартфон в машине под солнцем – плохая идея / Фото besthqwallpapers

Правило также крайне актуально для автомобилистов и водителей такси, у которых смартфоны практически весь день попадают под солнечные лучи. Оставлять смартфон на держателе или панели в авто днем ​​по разным причинам плохая идея, однако одной из них является перегрев телефона, который может в худшем сценарии уничтожить целое авто.

Низкая температура опасна для смартфона. Не только жара негативно влияет на здоровье батареи, то же касается и экстремально низких температур и резких изменений от тепла к холоду. Например, зимой смартфон часто "кочует" между минусовой температурой на улице и плюсовой температурой в помещении. Раз уж оказались на морозе, то старайтесь держать телефон, что называется, ближе к телу, реже доставая его наружу.

Подводные камни влагостойкости смартфонов

Защита от воды, которой так любят хвастаться производители, может стать причиной неожиданных проблем. Однако виноваты в этом не производители, а пользователи устройств, ведь слишком буквально воспринимают характеристики. Гарантия влагостойкости не означает, что можно погружать смартфон в воду при первой же возможности.

В любом случае, после водных процедур лучше хорошо высушить ваш смартфон, немного подождать, а затем еще раз его высушить. Даже одна капля воды может стать роковой для устройства вызвав короткое замыкание, которое может привести к совершенно невеселым последствиям – особенно это касается устройств, которые провели в воде долгое время.

Некачественные аккумуляторы

Сегодня подавляющее большинство смартфонов имеет встроенные аккумуляторы, которые не подлежат замене в домашних условиях, только в сервисных центрах производителя. Однако, это не защищает пользователя от заводского брака, как в случае с Samsunh Galaxy Note 7.

Не стоит думать, что некачественные компоненты попадают только в бюджетные устройства: аккумуляторы тестируют перед тем, как смартфон выходит в серию, ведь правила сертификации едины для всех, но всегда есть место бракованным аксессуарам. Если заметили, что с вашим новеньким смартфоном что-то не так, то лучше обратитесь в сервисный центр, не запускайте эту проблему.

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Перегрузка процессора и нагрев во время работы

Это может вас удивить, но смартфоны "устают" и им нужно выделять время на "отдых". Среди рутинных задач трудно найти функцию, которая может серьезно нагрузить процессор смартфона и привести к перегреву, однако есть несколько вариантов, которые могут существенно повысить температуру устройства и стать причиной бедствия.



Смартфон часто нагревается во время работы / Фото technolobe

Прежде всего это конечно зарядка некачественными аксессуарами, но об этом мы уже упоминали. Далее идут игры и просмотр видео. Эти два занятия способны сильно нагрузить устройство, особенно, если это бюджетный смартфон на котором вы пытаетесь запустить требовательную игру с максимальными настройками. Также легко "утомить" смартфон может просмотр видео на высоком качестве и работа с несколькими требовательными приложениями в режиме мультифункциональности.

Перегрев смартфона в процессе работы крайне редко может стать причиной действительно серьезных проблем, возгораний или взрывов аккумулятора, но все же с этим шутить не стоит. Лучше дать смартфону "отдохнуть", поскольку такие марафонские дистанции точно не повлияют положительно на аккумулятор.

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