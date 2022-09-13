Запускаемые ежегодно тысячи спутников SpaceX уже наносят вред наблюдениям ученых, появляясь в виде длинных световых полос и мешая радиосигналам. Новый же аппарат, запущенный на выходных, вызывает глубокую обеспокоенность экспертов из-за своих размеров – он "абсолютно гигантский" и, возможно, самый яркий объект на ночном небе, кроме Луны.
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Дальше – хуже
- Устройство, построенное техасской компанией AST SpaceMobile, является экспериментальным спутником сотовой связи.
- Спутник весом около 3300 фунтов получил название BlueWalker 3 и является самой крупной коммерческой антенной решеткой, когда-либо запущенной.
- В конце концов, он развернет 26-футовую антенну – огромный отражательный объект в ночном небе, вызывающий глубокую тревогу среди экспертов.
Мы озабочены. Это может быть самый яркий объект в ночном небе, потенциально ярче планеты Венера,
– говорит Джон Барентин, астроном из Dark Sky Consulting в Тусоне, штат Аризона.
BlueWalker 3 на этапе сборки / Фото New Scientis
- Существует вероятность того, что BlueWalker 3 испортит радиоастрономическое оборудование, поскольку он передает данные с орбиты на смартфон.
- Еще хуже то, что уже в следующем году AST SpaceMobile планирует запустить более 100 еще больших спутников под названием BlueBirds – вдвое больше BlueWalker 3.
Чем ярче станут эти объекты, тем больше вреда они нанесут изображениям ночного неба,
– сказал Барентин.
Пока спутник, судя по всему, не завершил свое полное развертывание.