Запускаемые ежегодно тысячи спутников SpaceX уже наносят вред наблюдениям ученых, появляясь в виде длинных световых полос и мешая радиосигналам. Новый же аппарат, запущенный на выходных, вызывает глубокую обеспокоенность экспертов из-за своих размеров – он "абсолютно гигантский" и, возможно, самый яркий объект на ночном небе, кроме Луны.

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Дальше – хуже

Устройство, построенное техасской компанией AST SpaceMobile, является экспериментальным спутником сотовой связи.

Спутник весом около 3300 фунтов получил название BlueWalker 3 и является самой крупной коммерческой антенной решеткой, когда-либо запущенной.

В конце концов, он развернет 26-футовую антенну – огромный отражательный объект в ночном небе, вызывающий глубокую тревогу среди экспертов.

Мы озабочены. Это может быть самый яркий объект в ночном небе, потенциально ярче планеты Венера,

– говорит Джон Барентин, астроном из Dark Sky Consulting в Тусоне, штат Аризона.



BlueWalker 3 на этапе сборки / Фото New Scientis

Существует вероятность того, что BlueWalker 3 испортит радиоастрономическое оборудование, поскольку он передает данные с орбиты на смартфон.

Еще хуже то, что уже в следующем году AST SpaceMobile планирует запустить более 100 еще больших спутников под названием BlueBirds – вдвое больше BlueWalker 3.

Чем ярче станут эти объекты, тем больше вреда они нанесут изображениям ночного неба,

– сказал Барентин.

Пока спутник, судя по всему, не завершил свое полное развертывание.