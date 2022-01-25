А как было бы хорошо, если бы и Земля имела собственную систему колец. Это вполне реально, если, например, Луна взорвется – тогда ее обломки, которые не упадут на Землю, "растекутся" вокруг планеты, сформировав кольца. Но это фантастика. Почему у Сатурна (а также Юпитера, Урана и Нептуна) есть кольца, а у Земли нет?

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Визуализация Земли с системой колец / Фото Planetary Society

Почему у Земли нет колец

На этот вопрос ответит Аластер Ганн – радиоастроном из Центра астрофизики при Университете Манчестера. В первую очередь ученый отмечает, что мы не знаем, как именно сформировались кольца у газовых гигантов. Существует две теории по этому поводу:

Кольца сформировались из избыточного материала после образования самих планет и их спутников. Кольца возникли из-за разрушения спутников (причины этого могут быть разными).

Но в то же время непонятно, говорит Аластер Ганн, почему только у планет-гигантов есть системы колец, а Меркурий, Венера, Земля и Марс не смогли "завести" себе такую ​​штуку. Ученый говорит, что возможным объяснением является то, что внешние планеты, планеты-гиганты, оттянули большую часть материала протопланетного диска, из которого сформировалась Солнечная система. Поэтому у Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна банально хватило материала для образования колец.

Также астроном напоминает, что у Земли когда-то, вероятно, были кольца. Случилось это после столкновения гипотетической планеты Тейя с молодой Землей. Выброшенный в окружающее пространство материал в итоге превратился в Луну, но до этого она некоторое время была раскинута по орбите в виде колец. Кстати, Марс через 30 – 50 миллионов лет будет с кольцами, ведь орбита его спутника Фобоса постепенно уменьшается из-за приливных сил.