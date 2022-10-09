24 канал решил разобраться в чем же проблема и обратился за комментарием к Инессе Дзюбе , инфлюэнсеру менеджера, экссоосновательнице ТикТок-хаусу – жилью, где несколько десятков блоггеров вместе делают общий контент.

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Инесса Дзюба PR Marketing expert Если у пользователя российская sim-карта в телефоне – доступа к Тику не было. Если же карту убрать и включен VPN – все будет работать и даже будет возможность публикации видео. То же самое, если у устройства будет sim-карта любой другой страны.

Все время блокировки ТикТок показывал видео, опубликованные до 24 февраля. Со временем такой контент закончился. Поэтому, как только публикуется новое видео в профиле – оно получает дополнительную релевантность в выдаче и чаще попадает в рекомендации. Это касается не только российских аккаунтов, но вообще любого. Это ведь особенности работы алгоритмов TikTok.

Вторая причина, по словам Инессы Дзюбы, в том, что многие российские блогеры переехали за границу (уехали в Америку, Европу или Ближний Восток). Например, один из крупнейших российских Тик-Ток-хаусов переехал в США, возобновил свою работу и теперь создает видео и на английском языке.

Когда блоггеры находятся за границей, их аккаунты уже не считаются расположенными в России. Их доступ к сети не блокируют, поэтому они могут снова попадать в европейские, американские тренды и иногда и в украинские.

– отмечает эксперт.

Чтобы подобрать утраченную аудиторию, блоггеры отслеживают популярный контент и хештеги, которые в свою очередь используют для продвижения. Используя эти данные, они могут снова попадать в рекомендации. А еще, они "следуют правилам" ТикТока, за нарушение которых наших блогеров часто банят. Например, когда публикуешь контент о войне, 80% вероятности видео снесут, а активность будет падать. Ибо такой контент противоречит правилам этой социальной сети.

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Что с этим делать

Как и с любым контентом вы можете выбирать, смотреть его или нет. Поэтому видео от российских блогеров можно просто игнорировать и пролистывать, как неинтересное. Кроме того, фильтрация контента происходит на основе таких настроек, как язык, установленный в настройках смартфона, поэтому позаботьтесь о том, чтобы приложение понимало, что вам прежде всего интересен украиноязычный контент.

Инеса Дзюба PR Marketing expert Нужно помнить, что ТикТок работает так, что лента рекомендаций базируется на нашем взаимодействии с видео и, фактически, на наших предпочтениях. То есть, когда ставим лайки, просматриваем видео несколько раз или делимся ими с друзьями, алгоритмы сети будут предлагать похожие форматы.

В TikTok лента "Рекомендации для вас" отражает предпочтения каждого пользователя. Настройки содержимого помогают управлять видео клипами, которые вы просматриваете в приложении. Чем больше вы пользуетесь TikTok, тем лучше ваша лента "Рекомендации" будет соответствовать вашим интересам, поэтому лучший способ организованно вести собственную ленту – это просто пользоваться приложением, подписываться на интересные аккаунты, и отмечать видео, которые нравятся.